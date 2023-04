Nestlé e Pai Partners, nasce una joint venture dedicata alla pizza surgelata

Nestlé e la società di private equity Pai Partners faranno una joint venture dedicata al business della pizza surgelata in Europa.

La nuova società avrà sede centrale in Germania e potrà contare sugli stabilimenti produttivi di Benevento e Nonnweiler (in Germania).

Nestlé deterrà una partecipazione paritetica e non di controllo rispetto a Pai Partners. L’accordo è soggetto all’approvazione delle autorità regolamentari e subordinato all’espletamento delle procedure sindacali previste dalla legge. Il termine per il completamento dell’operazione è previsto entro la seconda metà del 2023 e i dettagli finanziari non vengono resi pubblici.Il business della pizza di Nestlé è presente in diversi paesi in tutta Europa con un fatturato annuale totale di circa 400 milioni di franchi svizzeri. Le pizze surgelate di Nestlé sono commercializzate in Germania, Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Austria, Belgio e Olanda con i marchi Buitoni, Wagner e Garden Gourmet.

“Abbiamo esaminato a lungo e in profondità il nostro business della pizza in Europa e abbiamo concluso che collaborare con PAI Partners è il miglior punto di partenza per svilupparne a pieno il potenziale – ha dichiarato Marco Settembri, nella foto, executive vice president, chief executive officer zone Europe di Nestlé.

“Questa operazione – ha sottolineato Frédéric Stevenin, managing partner di Pai Partners – testimonia la nostra relazione con Nestlé e unisce i brand iconici di Nestlé con la grande esperienza di Pai nel creare leader nel settore Food & Consumer. Siamo entusiasti di essere ancora una volta partner di Nestlé per replicare il successo già avuto precedentemente.” Questa partnership, infatti, arriva dopo la creazione di Froneri nel 2016, una joint venture di successo creata con Pai Partners.