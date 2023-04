Wienerberger S.p.A. tra le migliori impreseper performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved

Venerdì 14 Aprile, presso la Zignago Holding (Fossalta di Portogruaro, provincia di Venezia), si è svolta la 48esima edizione del Premio Industria Felix, riconoscimento riservato alle Aziende del Nord-Est Italia.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio Simest e con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews.

Wienerberger, rappresentata per l’occasione dal CEO di Wienerberger Italia Robert Lang, nella foto, è stata premiata tra le “migliori imprese per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Emilia Romagna” nella categoria “conduzione Under 40”, ottenendo in aggiunta il prestigioso Sigillo di Qualità Green.

Queste le parole di Lang: “Un riconoscimento importante per Wienerberger Italia e per la nostra strategia chiara e lineare, che pone al centro del core business la compatibilità tra produzione e salvaguardia del Pianeta, improntata sempre più a coniugare ed equilibrare sostenibilità economica, ambientale e sociale. Questo premio porta la firma di tutti i nostri dipendenti che, giorno dopo giorno, con passione, determinazione e impegno, si pongono obiettivi sfidanti, continuando a credere nei nostri valori cardine e facendosi portavoce della nostra mission aziendale.”