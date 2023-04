WalkMe licenzierà il 10% della sua forza lavoro

La società di software israeliana WalkMe, quotata al Nasdaq e con sede a Tel Aviv, ha annunciato il licenziamento di 112 dipendenti, pari a circa il 10% della sua forza lavoro. In un messaggio ai clienti e ai partner dell’azienda, l’amministratore delegato e cofondatore di WalkMe, Dan Adika, nella foto, ha scritto che l’azienda è determinata a costruire un business forte e sostenibile nonostante le sfide macroeconomiche. L’azienda ha sviluppato un’interfaccia utente nota come digital adoption platform (Dap) che semplifica l’uso di un software aziendale nel suo complesso. “La strada verso la redditività e la crescita a lungo termine è lastricata di decisioni difficili che dobbiamo prendere per garantire il nostro successo collettivo”, ha scritto Adika per giustificare la misura.“Questa settimana abbiamo intrapreso azioni volte a creare un’organizzazione più snella ed efficiente che rifletta meglio le nostre aspettative di crescita a breve termine e che ci porti sulla strada della redditività e della crescita a lungo termine. Abbiamo preso la dolorosa decisione di ridurre la nostra forza lavoro di 112 unità, pari a circa il 10% della nostra organizzazione, al fine di soddisfare le nostre attuali esigenze aziendali, di attrezzarci meglio per le dimensioni future e di fornire il massimo valore ai nostri clienti”. Adika ha aggiunto di non poter ignorare “i venti contrari macroeconomici”. Alla fine del 2022, WalkMe impiegava circa 1.200 persone. All’inizio di quest’anno aveva già licenziato 43 dipendenti, la maggior parte dei quali al di fuori di Israele.