Farmaè, ricavi in aumento

Farmaè S.p.A. – media platform quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere – (la “Società”) ha approvato i dati relativi ai ricavi consolidati del Gruppo Farmaè del primo trimestre 2023, non sottoposti a revisione legale, e i principali KPI. “Gli straordinari risultati di crescita di questo primo trimestre dell’anno – commenta Riccardo Iacometti, nella foto, Founder e Amministratore Delegato di Farmaè Spa – rappresentano la solidità del nostro Gruppo in relazione all’ulteriore sviluppo della nostra quota di leadership sul mercato di riferimento e la capacità, nei mercati di recente ingresso, di lavorare con grande pertinenza e lungimiranza. Registrare un incremento sui ricavi del +46% significa iniziare l’anno con il piede giusto a testimonianza di quanto la traiettoria indicata nella recente presentazione al mercato di Talea Group, Digital People Oriented, rappresenti già un dato di fatto oltre che una naturale e fisiologica evoluzione prospettica. Il nostro continua ad essere un grande progetto di crescita e sviluppo che vuole essere sempre più focalizzato sul principio di crescita sostenibile, dove sostenibile implica sia temi relativi alla profittabilità sia alla sostenibilità in senso ESG. E’ questo il lavoro che stiamo portando avanti con tutte le nostre Persone, partendo dalla valorizzazione della nostra anima digitale, per arrivare alla soddisfazione in modo puntuale ed efficiente dei bisogni e dei desideri delle persone e delle aziende, grazie allo sviluppo della nostra area Consumers e della nostra area Industrial. Auspichiamo quindi che questo sia per noi un anno di grandi soddisfazioni, dove i numeri e i risultati rappresentino nel concreto quanto abbiamo presentato in chiave evolutiva lo scorso febbraio con la nostra Talea Group”. Accelera la crescita dei ricavi consolidati adjusted1 nel primo trimestre 2023, che si attestano a 38,8 milioni di euro, in aumento del 45,9% rispetto ai 26,5 milioni di euro del primo trimestre 2022 (ricavi consolidati2 non adjusted pari a 37,5 milioni di euro rispetto ai 25,5 milioni euro del primo trimestre 2022, +47,1%). La Società in data 14 febbraio 2023 ha presentato il proprio progetto di rebranding, da Farmaè S.p.A. a Talea Group S.p.A. e l’evoluzione della sua strategia di crescita che prevede un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi, Consumer e Industrial:

– Area Consumers, dedicata all’e-retaling, in cui ad oggi operano i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Sanort e Beautyè;

– Area Industrial, dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale, con Talea Media e Valnan.

Nello specifico, nel primo trimestre 2023, l’Area Consumer ha registrato ricavi per 37,0 milioni di euro, in crescita del 47,1% rispetto ai 25,1 milioni di euro del medesimo periodo dell’anno precedente; mentre l’Area Industrial, che include i ricavi verso terzi di Valnan S.r.l. e il fatturato co-marketing (pari a 1,2 milioni di euro), risulta in crescita del 25,4%, con ricavi per 1,8 milioni di euro rispetto agli 1,4 milioni di euro del primo trimestre 2022. Gli ordini sono cresciuti del 29,0% arrivando a oltre 837 mila ordini nel primo trimestre 2023 rispetto agli oltre 649 mila ordini registrati nello stesso periodo dell’anno precedente (inclusivi degli ordini sull’online e dei negozi fisici). Lo scontrino medio è cresciuto del +14% YoY. Il numero dei prodotti venduti nel primo trimestre 2023 è pari a 4 milioni e 021 mila, in crescita del 33,8% rispetto ai 3 milioni e 005 mila nel primo trimestre 2022.