TXT sottoscrive aumento di capitale in Simplex

TXT e-solutions S.p.A. (nella foto, il presidente Enrico Magni), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data 13 aprile 2023 è stato sottoscritto l’aumento di capitale in Simplex Human Tech Srl (“Simplex”) in forza del quale TXT detiene una partecipazione di minoranza in Simplex rappresentativa del 15,0% del capitale sociale della start-up Insurtech. Simplex nasce come start-up a seguito dell’intuizione di ex Manager del settore bancario ed assicurativo con esperienze in ruoli apicali di importanti gruppi nazionali, e si pone l’obiettivo di portare innovazione digitale nel settore assicurativo con focalizzazione principale nei settori Protection e Wealth Management assicurativo, attraverso l’implementazione di una piattaforma tecnologica che consenta l’ottimizzazione ed il controllo totale dei processi di vendita e la conseguente riduzione drastica dei costi transazionali. La piattaforma tecnologica di Simplex, che sarò sviluppata, mantenuta ed evoluta dal Gruppo TXT facendo leva sulle pluriennali competenze specializzate e innovative della società TXT Novigo, consisterà in un piattaforma integrata end-to-end che sarà messa a disposizione delle reti distributive, sia dirette che indirette, consentendo di commercializzare prodotti assicurativi selezionati attraverso il rapporto con le compagnie partner e la creazione di un modello gestionale e commerciale compliance con la normativa vigente totalmente integrato con le compagnie partner, con possibilità di scalare i mercati nazionali ed internazionali di riferimento. Per le attività di realizzazione, mantenimento ed evoluzione della piattaforma tecnologica Simplex, TXT Novigo ha sottoscritto con la start-up un contratto di fornitura di servizi e licenze software per un valore complessivo superiore € 2 milioni per i prossimi cinque anni, escluse estensioni future. Nella valutazione dell’investimento, oltre al ritorno legato alle licenze della piattaforma fornita a Simplex e alle sue possibili evoluzioni, TXT ha rilevato diversi aspetti strategici, quali l’ingresso nel mercato Insurtech e l’opportunità di ricoprire un ruolo primario nella digitalizzazione del settore Protection e Wealth Management assicurativo. L’operazione di investimento in Simplex è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.