Scoperta la proteina chiave per la fertilità

Ricercatori presso il Baylor College of Medicine hanno scoperto che la proteina Beclin-1 governa il processo di ristrutturazione dell’endometrio e di conseguenza, il processo di gravidanza in modelli animali regolando l’autofagia, un processo naturale che digerisce e ricicla i componenti cellulari. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Developmental Cell.

Durante la vita riproduttiva di una donna, l’endometrio, la mucosa che riveste l’utero, subisce un ciclo di rinnovamento. Si ispessisce durante il ciclo mestruale in preparazione dell’impianto dell’embrione e viene eliminato durante il ciclo mestruale in assenza di fecondazione. “Uno dei nostri principali obiettivi è capire i processi biologici che potrebbero essere associati alla perdita di gravidanza – ha dichiarato l’autore corrispondente, il dottor Rama Kommagani, professore associato presso i Dipartimenti di Patologia e Immunologia e Virologia Molecolare e Microbiologia presso il Baylor – in questo studio, abbiamo cercato di capire il ruolo che Beclin-1 svolge nella riconfigurazione dell’endometrio per il corretto instaurarsi della gravidanza”.

Nella prima parte dello studio, Kommagani e i suoi colleghi hanno scoperto che Beclin-1 è essenziale per l’instaurarsi della gravidanza nei modelli di topo. Quando hanno rimosso specificamente Beclin-1 dalle cellule dell’utero, l’utero non si è sviluppato correttamente, portando all’infertilità causata dalla ridotta capacità di accogliere l’embrione e dall’incapacità di impiantarsi.

Inoltre, l’analisi molecolare dell’utero ha rivelato che Beclin-1 è necessario per la programmazione endometriale delle cellule staminali che porta allo sviluppo delle ghiandole uterine e di altre strutture essenziali per la maturazione dell’utero. “Abbiamo anche studiato il meccanismo con cui Beclin-1 regola lo sviluppo dell’utero”, ha spiegato Kommagani.