Elon Musk, il personale di Twitter ridotto da 8.000 a 1.500 unità

Da quando ne ha assunto il comando, Elon Musk ha ridotto il personale di Twitter da 8.000 a 1.500 addetti: un’operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito “dolorosa”, che “non mi ha divertito per niente” in un’intervista concessa alla Bbc. Rispondendo alle domande del corrispondente James Clayton dal quartier generale di Twitter, Musk ha confessato che rilevare il social è stato “necessario”, ma che gestirlo è “piuttosto doloroso” ed è come essere sulle “montagne russe”.

Musk ha sottolineato che aspira a fare di Twitter un medium “trasparente e onesto”, ma che ci di dovrà ancora lavorare su.

Musk, nell’intervista concessa “a sorpresa” e con soli 20 minuti di preavviso al giornalista Bbc nella sede Twitter di san Francisco, ha detto di star lavorando a contenere la disinformazione ma ha negato che sotto la sua gestione sul social media siano aumentati i messaggi di odio.

Il nuovo patron ha detto di voler pagare meno per Twitter dopo aver scoperto che ci sono molti social bot automatici all’opera sulla rete. Ha affermato che vari fra i consiglieri che se ne erano andati con il suo arrivo sono poi tornati. E ha anche detto che ora come ora, non cederebbe Twitter a qualcuno disposto a offrirgli una cifra pari ai 44 miliardi di dollari da lui sborsati per acquistarla un anno fa. L’imprenditore di origini sudafricane, attuale uomo più ricco del pianeta, ha detto che sotto di lui è aumentata la pubblicità su Twitter e aggiunto che il bilancio dell’azienda è “più o meno in pari”: affermazione che la Bbc ha detto di non poter verificare in modo indipendente. Musk, scrive Bbc, nell’intervista ha buttato qua e là delle battute, dicendo anche che ora il nuovo Ceo di Twitter è il suo cane, Floki. Musk ha dichiarato di dormire spesso in ufficio e, a proposito dei suoi controversi tweet, ha ammesso “credo che non dovrei più twittare dopo le 3 del mattino”. Infine, pressato dall’intervistatore, Musk ha promesso che il tag della Bbc su Twitter, che ora figura come “medium di finanziamento governativo”, diventerà “di finanziamento pubblico” .

ANSA