Racing Force, CdA approva lo “Stock Grant Plan 2023-2025”Piano di incentivazione legato agli obiettivi di performance

Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group (nella foto, il presidente e ceo Paolo Delprato), specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul segmento Euronext Growth a Milano (RFG) e Parigi (ALRFG), comunica che il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato la proposta all’Assemblea di adottare il piano di incentivazione “Stock Grant Plan 2023-2025” (il “Piano”) da destinarsi a soggetti che ricoprono le cariche di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, nonché taluni dipendenti e consulenti della Società e/o del Gruppo (i “Beneficiari”). Tale piano si sviluppa su un periodo temporale di tre anni e prevede la possibilità per i Beneficiari di maturare diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società, fino ad un massimo di complessive n. 1.000.000 azioni, in misura proporzionale al raggiungimento di determinati obiettivi connessi a un (i) incremento minimo di EBITDA consolidato adjusted, (ii) un incremento di cash flow operativo consolidato, e (iii) un incremento del prezzo medio di Borsa delle azioni della Società. L’assegnazione dei diritti ai Beneficiari sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società in tre tranches, tutte soggette al medesimo periodo di maturazione che scadrà al termine dei tre anni di durata del Piano (i.e. 31 dicembre 2025). L’approvazione del Piano sarà sottoposta all’Assemblea che sarà convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF. Per maggiori informazioni circa i dettagli del Piano, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed al documento informativo relativo al Piano che verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea con le modalità di cui alla disciplina applicabile. Inoltre, in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha proposto alla medesima Assemblea il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale sino all’importo massimo complessivo del 10% del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell’art. 2349 del codice civile, previa revoca della delega conferita dall’Assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021 per la parte non eseguita.