Blackline Safety, annuncio di una partnership per la cartolarizzazione di leasing

Blackline Safety Corpo., leader mondiale nella tecnologia di sicurezza connessa, ha annunciato di aver completato la creazione di un nuovo programma di cartolarizzazione (“Programma di cartolarizzazione“) con CWB Maxium Financial, Inc. (“CWB Maxium“), per acquistare i crediti derivanti dal programma di leasing della Società.

Blackline Safety offre ai clienti opzioni di acquisto flessibili – acquisto, leasing o noleggio – per migliorare la competitività della sua offerta. I clienti possono acquistare le attrezzature come spesa di capitale, noleggiarle come spesa operativa o affittarle per progetti a breve termine, come le chiusure e le ristrutturazioni degli impianti, per adattarle a qualsiasi budget. L’opzione del leasing è stata molto apprezzata dai clienti di Blacklinee con l’istituzione del programma di cartolarizzazione, la Società può scegliere di vendere i propri crediti di leasing a CWB Maxium entro 30 giorni dalla firma di un nuovo contratto con un cliente.



Il programma di cartolarizzazione con CWB Maxium avrà una durata di un anno rinnovabile e sostituisce l’obbligo di Blackline di finanziare completamente gli obblighi di leasing dei clienti con un nuovo strumento di acquisto basato su acquisti di leasing fino a 15 milioni di dollari (CAD) e 35 milioni di dollari (USD) per gli indossabili di sicurezza e le apparecchiature di monitoraggio dei gas dell’area. La nuova linea di acquisto dovrebbe garantire alla Società una maggiore flessibilità finanziaria e una migliore liquidità, mentre la direzione continua a realizzare il suo piano strategico e l’obiettivo di un EBITDA rettificato positivo e duraturo a partire dall’anno fiscale 2023.



“Il nostro nuovo accordo di acquisto con CWB Maxium rappresenta una trasformazione per la nostra attività. Questo accordo migliorerà il profilo del flusso di cassa del programma di leasing di Blackline, consentendoci di promuovere più attivamente il leasing come alternativa interessante per i clienti che utilizzano tecnologie di sicurezza connesse all’avanguardia”, ha dichiarato Cody Slater, CEO e Presidente di Blackline Safety.



“Insieme alla nostra solida posizione di cassa di 23,5 milioni di dollari alla fine del primo trimestre fiscale, questa nuova linea di credito rafforza significativamente la nostra flessibilità finanziaria e ci fornisce liquidità immediata e non diluitiva, riducendo al contempo il nostro costo complessivo del capitale e ampliando le nostre relazioni bancarie. Siamo entusiasti di collaborare con un istituto finanziario canadese che condivide il nostro spirito imprenditoriale e il nostro desiderio di vedere le imprese canadesi avere successo sulla scena mondiale. Abbiamo una maggiore fiducia nella nostra capacità di finanziare la Società durante la transizione verso la generazione di flussi di cassa liberi e la redditività all’uscita dall’anno fiscale 2023”.



“Siamo orgogliosi di essere associati a Blackline, un’azienda che si dedica alla sicurezza e al successo dei propri clienti”, ha dichiarato Daryl MacLellan, Presidente e CEO di CWB Maxium. “L’azienda continua a portare sul mercato prodotti innovativi e noi non vediamo l’ora di sostenere la sua crescita futura”.



La linea di credito è soggetta a varie condizioni, tra cui covenant finanziari e di performance. L’opzione di rinnovo su base annuale è soggetta all’approvazione di CWB Maxium, a sua esclusiva discrezione, con un periodo di preavviso di 60 giorni.



Echelon Capital Markets ha agito come consulente finanziario esclusivo nell’organizzazione del programma di cartolarizzazione.