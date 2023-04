Parigi, a giugno Invest in African Energy Forum

L’African Energy Chamber (Aec) organizzerà il prossimo Invest in African Energy Forum a Parigi, in Francia, per la prossima tappa del suo tour di investimenti. L’edizione parigina, che si svolgerà il 1° giugno al Westin Paris Vendome, fungerà da piattaforma di networking per gli investitori europei e i responsabili politici africani, con l’evento che presenterà opportunità di partenariato, rafforzerà le relazioni Africa-Europa e darà il via a nuovi sviluppi nel perseguimento della sicurezza energetica globale. Sulla scia di tre incontri europei che si sono svolti a Londra, Oslo e Francoforte, nonché di un evento negli Emirati Arabi Uniti tenutosi a Dubai, il forum di Parigi incentrerà i dibattiti sul finanziamento di progetti energetici africani; sullo sviluppo del gas naturale liquefatto (Gnl) per i mercati africano ed europeo; e sul ruolo che l’energia rinnovabile e l’idrogeno verde continueranno a svolgere nell’industrializzazione e nell’elettrificazione dell’Africa. Presentando progetti, prospettive di investimento e opportunità di collaborazione, l’evento posizionerà l’Africa come destinazione privilegiata per gli investimenti francesi ed europei. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Parigi il 1 ° giugno a una nutrita schiera di rappresentanti governativi africani, oltre a importanti finanziatori e promotori di progetti di tutta Europa “, ha affermato NJ Ayuk, presidente esecutivo dell’Aec, sottolineando che l’incontro getterà anche le basi per l’ingresso di nuovi attori europei nel mercato africano. La Francia è diventata un importante alleato finanziario dell’Africa a livello nazionale, offrendo finanziamenti per numerosi progetti energetici in collaborazione con altri investitori europei. Sul fronte petrolifero, aziende come TotalEnergies sono state fondamentali nel portare avanti progetti E&P in quasi tutti i Paesi africani ricchi di petrolio. Dopo aver operato per diversi anni nei principali paesi produttori come Angola, Libia e Nigeria, l’azienda sta aprendo altri mercati promettenti in Africa sviluppando progetti come il Lake Albert Development in Uganda; un’ambiziosa campagna di esplorazione al largo del Sudafrica; e un’importante scoperta in Namibia, tra molte altre. La società sta inoltre facendo passi da gigante verso lo sviluppo delle riserve di gas naturale attraverso progetti come il Mozambique Lng project e le scoperte di Luiperd e Brulpadda in Sudafrica. L’azienda E&P con sede in Francia Perenco ha inoltre rafforzato la propria presenza in Africa, acquisendo asset in Ciad, Congo, Rdc e Camerun e guidando sviluppi su larga scala come il progetto Gabon Lng. Sul fronte dell’energia e delle energie rinnovabili, aziende come Engie, una multinazionale francese di servizi elettrici, continuano a muoversi nel settore energetico africano, lavorando a stretto contatto con i governi per espandere l’elettrificazione e la penetrazione delle energie rinnovabili. Operando in oltre 20 Paesi africani, Engie è stata responsabile dell’espansione della produzione e della distribuzione di elettricità e ha compiuto progressi significativi nell’accelerare gli sviluppi delle energie rinnovabili. Inoltre, il produttore di energia Edf ha anche promosso la generazione e la distribuzione con progetti in Marocco, Senegal, Camerun, Sudafrica, tra gli altri Paesi africani. Anche altre società E&P, di servizi e finanziarie, tra cui Technip Energies, Schlumberger hanno ribadito il loro impegno a migliorare i contenuti locali implementando diversi programmi di sviluppo delle capacità. Nel corso degli anni, la Francia ha rafforzato il proprio impegno nel continente, tra cui una sovvenzione di 6 milioni di euro alla Banca africana di sviluppo per l’iniziativa per le energie rinnovabili in Africa nel 2016, 300 milioni di euro in finanziamenti agevolati al Sudafrica attraverso accordi di prestito nel 2022 e un fondo di investimento di 92,63 milioni di dollari istituito nello stesso anno per sostenere la produzione di energia solare in tutta l’Africa.