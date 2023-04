EEMS, emessa la terza tranche di obbligazioni di 1.250.000 euro del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma

EEMS Italia S.p.A., società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna è stata emessa la terza tranche da Euro 1.250.000 del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD (“Negma”) deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 nell’ambito dall’accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il “POC Negma”). La terza tranche del POC Negma ha ad oggetto n. 125 obbligazioni convertibili in azioni quotate della Società del valore nominale di euro 10.000 ciascuna con codice ISIN IT0005542565 (le “Obbligazioni”), per un controvalore nominale complessivo di Euro 1.250.000, che sono state sottoscritte e liberate da Negma mediante il versamento in danaro di Euro 1.000.000 e la compensazione per Euro 250.000 con il controcredito derivante dalla seconda delle 4 rate della Commitment Fee (sul punto si precisa che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall’Accordo di Investimento di corrispondere la Commitment Fee mediante l’emissione, in occasione delle prime 4 tranches del POC Negma, di ulteriori 25 Obbligazioni per ciascuna tranche). Si rammenta che le Obbligazioni: (i) sono infruttifere di interessi; (ii) non saranno quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (iii) avranno una durata di 12 mesi dalla loro data di emissione; (iv) sono riservate alla sottoscrizione dell’investitore qualificato Negma e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) che possano essere considerati investitori qualificati e che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente; (v) sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell’obbligazionista (con la precisazione che, a seguito di richiesta di conversione, la Società potrà optare per il relativo rimborso); in caso di mancata conversione, alla scadenza le Obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che la Società abbia optato per il relativo rimborso); (vi) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (“Daily VWAP” ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni (“Pricing Period”).