La Far Out di Civitanova Marche prosegue il suo percorso di crescita e investe sul welfare aziendale con Intesa Sanpaolo

Protagonista del distretto della calzatura di Fermo e tra i principali player locali nella produzione di parti in plastica per calzature, la FAR OUT srl si conferma una realtà molto legata ai propri collaboratori per i quali ha stipulato con Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) una polizza collettiva della Divisione Insurance per la copertura di malattie gravi e visite mediche per prevenire l’insorgere di patologie.

I vertici dell’azienda a hanno infatti deciso di fornire un concreto supporto ai 36 dipendenti garantendo loro la copertura delle spese sanitarie in molteplici ambiti, avvalendosi delle soluzioni welfare offerte da Intesa Sanpaolo, in grado di garantire il giusto sostegno nell’affrontare questo genere di situazioni e che condivide i valori etici e sociali del fare impresa nel territorio.

Far Out nasce nel 2019 con l’ambizione di creare una grande squadra. L’idea imprenditoriale si fonda proprio su questa vision, con la convinzione che solo un grande team è in grado di creare una grande azienda.

Marco Gennari, titolare della FAR OUT: “Questa giovanissima realtà è la dimostrazione di come il gioco di squadra e il meritato welfare aziendale possano portare a risultati eccellenti e, guardando alla crescita esponenziale, senza precedenti. Il fatturato è raddoppiato ogni anno, fin dalla costituzione dell’impresa, così come i numeri della forza lavoro. Penso che questo sia il miglior modo di premiare il mio team, leale, audace e pieno di valori, per me una grande famiglia. Ad oggi Far Out collabora con i più virtuosi brand della moda, italiani e mondiali, con dedizione e professionalità, e con l’obiettivo di continuare a crescere. Il nome dell’azienda è pensato proprio in prospettiva dei traguardi da raggiungere che, ad oggi per l’appunto, sono ‘molto lontani’. Questo è stato solo un piccolo gesto per dare indietro una minima parte di quello che questo team ha portato all’azienda. I ringraziamenti vanno anche ad Intesa Sanpaolo, che ha sempre creduto nella nostra crescita”.

Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Riteniamo che il welfare aziendale possa e debba diventare sempre più un elemento di stimolo al sistema produttivo, contribuire al miglioramento del clima aziendale e accrescere il ruolo sociale, nonché la competitività, delle nostre imprese. La collaborazione con la FAR OUT, attiva nel tessuto produttivo di un distretto fondamentale come quello marchigiano della calzatura, testimonia una volta di più il nostro impegno per una crescita ispirata a criteri di sensibilità sociale con la volontà, nello specifico, di supportare le aziende nella tutela del loro patrimonio più prezioso: le persone”.