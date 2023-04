Commisso, è il proprietario più ricco in Serie A: Iervolino è nono

Interessante focus realizzato da Calcio e Finanza in merito ai proprietari più ricchi nello sport. La curiosità è che nella top 10 dei più ricchi che hanno investito nel mondo dello sport compare anche un po’ di Italia: sono presenti infatti sono i fratelli Hartono (Robert e Michael), indonesiani proprietari del Como, con un patrimonio secondo Forbes da 24,2 e 23,1 miliardi di dollari che valgono la 61ª e 65ª posizione a livello globale. Non solo sport a livello mondiale, ci sono tanti proprietari e azionisti di club calcistici nella classifica dei miliardari di Forbes nel 2023. Da Silvio Berlusconi a John Elkann, da Rocco Commisso ad Antonio Percassi, passando per Dan Friedkin nell’annuale lista dei più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense non mancano i miliardari legati al mondo del pallone.

Tra i proprietari di club italiani, come detto, i più ricchi sono i fratelli Hartono davanti a Rocco Commisso, patron della Fiorentina, con un patrimonio stimato da Forbes in 7,8 miliardi (276°) che ha scavalcato quello del Monza Silvio Berlusconi (6,8 miliardi, 352°). Di seguito la classifica dei proprietari più ricchi nel calcio, dove il patron della Fiorentina Commisso si piazza come il più ricco della Serie A, ma non d’Italia, dove viene “battuto” dai proprietari del Como che però milita in Serie B.

Carlos Slim, 93 miliardi (18° uomo più ricco al mondo) – Real Oviedo;

François Pinault, 40,4 miliardi (28°) – Stade Rennais;

Dietrich Mateschitz, 34,7 miliardi (37°) – RB Lipsia;

Robert Hartono, 24,2 miliardi (61º) – Como;

Michael Hartono, 23,1 miliardi (65º) – Como;

James Ratcliffe, 22,9 miliardi (67°) – Nizza-Losanna;

Stanley Kroenke, 12,9 miliardi (138°) – Arsenal;

Shahid Kahn, 12,1 miliardi (144°) – Fulham

Ricardo Salinas Pliego, 10,9 miliardi (161°) – Mazatlán F.C. (Messico);

Philip Anschutz, 10,9 miliardi (161°) – LA Galaxy;

Rocco Commisso, 7,8 miliardi (276°) – Fiorentina;

Silvio Berlusconi, 6,8 miliardi (352°) – Monza;

Dmitry Rybolovlev, 6,4 miliardi (397°) – AS Monaco;

Dan Friedkin, 5,5 miliardi (466°) – Roma;

Todd Boehly, 5,3 miliardi (497°) – Chelsea;

Famiglia Saputo, 4,9 miliardi (552°) – Bologna;

John Henry, 4 miliardi (699°) – Liverpool;

Renzo Rosso, 3,1 miliardi (949°) – Vicenza;

Farhad Moshiri, 3,1 miliardi (949°) – Everton;

Peter Lim, 2,6 miliardi (1164°) – Valencia;

Florentino Perez, 2,1 miliardi (1434°) – Real Madrid;

John Elkann, 1,7 miliardi (1725°) – Juventus;

Giovanni Arvedi, 1,7 miliardi (1725°) – Cremonese;

Antonio Percassi, 1,1 miliardi (2405°) – Atalanta;

Simona Giorgetta, 1,3 miliardi (2133°) – Sassuolo;

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,2 miliardo ciascuno (2259°) – Sassuolo;

Danilo Iervolino (nella foto), 1 miliardo (2540°) – Salernitana.

