Estrima sbarca in Belgio

Estrima S.p.A., società a capo del gruppo Estrima (il “Gruppo”), produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica l’apertura di un nuovo mercato, quello Belga, grazie ad una partnership con la società Amolytics BV, guidata da Matthew Khouri, imprenditore attivo da molti anni nella distribuzione di heavy-machinery per il settore edilizio ed estrattivo nell’Africa occidentale, con il quale è stata costituita la società Birò Brussels. L’accordo prevede l’apertura di un nuovo Birò Store, gestito dalla neocostituita società di diritto Belga Birò Brussels, dedicato alla vendita, alla distribuzione e al noleggio di Birò nella capitale Belga. L’iniziativa rientra nel piano di crescita di Estrima, così come comunicato in fase di IPO, che prevede l’apertura di nuovi mercati e città in Europa, tra cui il Belgio. Matteo Maestri (nella foto) Presidente di Estrima S.p.A. ha affermato: “Città dopo città, Capitale dopo Capitale, stiamo conquistando l’Europa. Dopo i successi ottenuti ad Amsterdam, Milano, Roma, Parigi, Atene, Monaco, solo per citarne alcuni, e i progetti grazie a cui abbiamo rivoluzionato la mobilità di Peccioli e Procida, ora è il turno del Belgio e li ci presenteremo forti del nuovo Birò, migliorato in tutte le sue parti. E ovviamente non ci fermeremo qui”. Matthew Khouri, CEO di Amolytics BV, ha affermato: “Siamo entusiasti di essere parte attiva della rivoluzione della mobilità sostenibile, portata avanti da Estrima e dal suo team di professionisti, super entusiasti. In linea con la nostra strategia di diversificazione nel campo delle energie rinnovabili e nella mobilità per i mercati emergenti, siamo fiduciosi che la partnership con Estrima possa essere un trampolino di lancio per la crescita della nostra società come fornitrice di soluzioni di mobilità responsabile. Sottolineiamo infine che riteniamo che Birò possa essere di aiuto per il cambiamento della mobilità a Bruxelles, rispettando la vision e le direttive del piano ‘Regionale di mobilità 2030’”.