SECO – 7-Industries: closing della prima tranche dell’Aumentodi Capitale

SECO S.p.A. (nella foto, l’a. d. Massimo Mauri) comunica di aver concluso con successo il closing della prima tranche dell’aumento di capitale da parte di 7-Industries Holding B.V. (“7-Industries”), annunciata in data 3 aprile 2023. Si ricorda che tale operazione prevede, complessivamente, l’aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 65 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 13.859.276 azioni ordinarie di SECO, pari a circa il 10,45% del capitale sociale post-diluizione, riservato a 7-Industries con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del cod. civ. (l’“Aumento di Capitale”). Il closing della prima tranche dell’operazione prevede l’aumento del capitale di SECO per Euro 56,3 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, a fronte dell’emissione di n. 11.998.179 azioni ordinarie di SECO. Inoltre, 7-Industries ha acquistato da DSA S.r.l., HSE S.r.l. e HCS S.r.l. (gli “Azionisti Venditori”), rispettivamente, n. 355.366, n. 355.366 e n. 355.366 azioni ordinarie SECO. Per effetto delle sopracitate operazioni, la partecipazione di 7-Industries nel capitale sociale di SECO è pari al 9,99%. La sottoscrizione della seconda tranche, avente ad oggetto ulteriori n. 1.861.097 azioni ordinarie di SECO, resta sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Al perfezionamento di tale ultima operazione, 7-Industries deterrà una partecipazione pari all’11,25% del capitale sociale post-diluizione. Coerentemente con la propria strategia di investimento di lungo periodo, 7-Industries ha assunto nei confronti della Società l’impegno a non disporre delle azioni SECO, sottoscritte o acquistate, nei 24 mesi successivi alla data del closing della prima tranche dell’Aumento del Capitale e della Vendita (c.d. lock-up). Gli Azionisti Venditori hanno concesso a 7-Industries un diritto di prima offerta nel caso in cui gli stessi intendano vendere a un terzo le proprie azioni della Società. Inoltre, per un periodo di 24 mesi dalla data del closing della prima tranche dell’Aumento del Capitale e della Vendita, 7-Industries avrà altresì un diritto di eguagliare (c.d. right to match) l’offerta del terzo acquirente e quindi di acquistare le azioni oggetto di vendita, nel caso in cui gli Azionisti Venditori, all’interno della procedura del diritto di prima offerta, avessero deciso di non vendere le proprie azioni a 7-Industries e avessero ricevuto poi un’offerta da un terzo acquirente. Allo scadere del periodo di 24 mesi, 7-Industries manterrà unicamente il diritto di prima offerta.