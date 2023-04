ANIMA, cala la raccolta di risparmio gestito

La raccolta netta di risparmio gestito del Gruppo ANIMA nel mese di marzo 2023 è stata negativa per 493 milioni di euro; a fine marzo le masse gestite complessivamente dal Gruppo ANIMA si attestano a oltre 182 miliardi di euro. “Il risultato di marzo è interamente ascrivibile alla componente istituzionale che, in linea con quanto registrato a livello europeo, si trova in una fase negativa per i flussi di raccolta, dovuta anche a decisioni di incremento della liquidità detenuta”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, nella foto, Amministratore Delegato di ANIMA Holding. “Il segmento retail evidenzia invece una notevole resilienza che fa ben sperare per una robusta ripresa nei prossimi mesi”.