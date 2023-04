Intesa Sanpaolo illustra soluzioni e servizi per le esigenze finanziarie e produttive delle imprese orafe di Valenza

“L’eccellenza del distretto orafo di Valenza. Soluzioni dedicate per essere sempre competitivi nel mercato nazionale e internazionale” è il tema al centro del webinar dedicato alle aziende del distretto piemontese dell’oro.

L’appuntamento è stato organizzato dalla Direzione Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) in collaborazione con la Divisione IMI Corporate e Investment Banking e la Direzione Studi e Ricerche del Gruppo bancario.

Partendo dalle previsioni di Intesa Sanpaolo sullo scenario macroeconomico e sull’andamento dei prezzi dell’oro, nel corso del webinar sono stati presentati un focus sul settore orafo con dettagli territoriali e un approfondimento sui prezzi delle commodity, con particolare riferimento al prezzo dell’oro. Sono state inoltre illustrate le soluzioni messe a disposizione da Intesa Sanpaolo per rispondere a tutte le esigenze produttive/finanziarie delle aziende orafe – dal prestito d’uso d’oro, alla vendita di oro con pagamento differito e a pronti – e i prodottiper la copertura del rischio di oscillazione dei prezzi delle materie prime, che il gestore Intesa Sanpaolo può proporre dopo aver valutato il livello di conoscenza ed esperienza dell’azienda in materia di strumenti finanziari e l’effettivo rischio cui è esposta.

«Valenza rappresenta il cuore del distretto orafo alessandrino e il tratto distintivo dell’industria locale, e può vantare un tessuto produttivo di altissima qualità – commenta Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – Per il made in Italy quello dell’oro è un settore strategico, che pur nelle complessità dell’ultimo biennio ha dato prova di grande resilienza e competitività, con una forte spinta delle esportazioni, riqualificando l’offerta nel tempo e portando il nostro Paese a diventare riferimento per la gioielleria di alta gamma. In questo percorso di straordinaria crescita strutturale la sfida per le imprese del distretto valenzano è continuare a investire, a partire dalla formazione del capitale umano, in un circolo virtuoso di sviluppo economico, sociale e di benessere collettivo. Intesa Sanpaolo è pronta a mettere a disposizione risorse e consulenza per accompagnare le imprese del territorio, rafforzandone il ruolo sempre più di eccellenza nel mercato nazionale e internazionale.»