Relatech, perfezionato closing dell’ulteriore 8% di E.F.A. Automazione S.p.A.

Relatech S.p.A., nella foto il presidente Pasquale Lambardi, Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), facendo seguito a quanto già comunicato in data 18 febbraio 2022 in occasione dell’acquisto della partecipazione di maggioranza di E.F.A. Automazione S.p.A. (“EFA”) e tenuto conto di quanto previsto dagli accordi contrattuali, comunica che in data odierna è stato perfezionato il closing per il trasferimento in favore di Relatech di n. 960 azioni di EFA, rappresentative dell’8% del capitale sociale di EFA, da parte del socio di minoranza e attuale Amministratore Delegato, Sig. Franco Andrighetti, a seguito dell’esercizio di una opzione put a suo favore. Il corrispettivo totale per il trasferimento della partecipazione in EFA è pari ad Euro 720.000; l’importo sarà versato per una quota pari al 50%, ovvero per Euro 360.000, in denaro e per la rimanente quota pari al 50% in n. 169.507 azioni proprie Relatech, valorizzate ad un prezzo di Euro 2,12 ciascuna convenzionalmente individuato tra le parti, come contrattualmente previsto, ovvero tenendo conto della media dei prezzi giornalieri dell’azione Relatech, ponderati per i volumi, nei 30 giorni di Borsa aperta antecedenti al closing. Le azioni Relatech oggetto di trasferimento sono sottoposte ad un periodo di lock-up della durata di 6 (sei) mesi dalla data di attribuzione. Con tale operazione Relatech sale all’89,66% del capitale sociale di E.F.A. Automazione S.p.A..