GPI, ricavi a 360,2 mln

Il Consiglio di Amministrazione di GPI S.p.A., società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS. I ricavi sono pari a € 360,2 mln, con un aumento di € 33,3 mln rispetto a € 326,9 mln del 2021, in aumento di +10,2%, sostenuti dalla crescita organica +8,7% e alla crescita per linee esterne +1,5%. A fine novembre 2022 è stato acquisito il Gruppo TESI. Rapportando i risultati del Gruppo TESI all’intero esercizio 2022, i Ricavi pro forma si attestano a €386,1 mln, con una crescita del +18,1% e un significativo apporto ai ricavi esteri. I ricavi adjusted riflettono il valore dei ricavi totali al netto degli importi provvisoriamente conseguiti dalla società, ma di pertinenza delle società mandanti nei Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Nel 2022 i ricavi adjusted sono pari a € 329,7 mln (FY21 € 298,1 mln). Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a € 54,2 mln, in crescita dell’8,8% rispetto ai € 49,8 mln del 2021. L’EBITDA margin del Gruppo è pari al 15,1% dei ricavi e al 16,4% dei ricavi adjusted (FY21: 15,2% dei ricavi e al 16,7% dei ricavi adjusted). Con il contributo del Gruppo TESI per l’intero 2022, l’EBITDA pro forma si attesterebbe a circa € 62 mln, elevando l’EBITDA margin al 16,1% e al 17,4% sui ricavi adjusted. L’utile operativo netto (EBIT) è pari a € 26,0 mln, pari al 7,2% (rispetto a € 23,5 mln nel 2021, 7,2%). Gli ammortamenti, pari a 27,2 milioni di euro, registrano un incremento di 2,7 milioni, dovuto al completamento di investimenti legati a sviluppi di prodotti, in particolare per l’ASA Software, per sostenere l’innovazione continua delle soluzioni tecnologiche e dei servizi offerti. Il risultato netto è pari a € 9,9 mln, pari al 2,8%, (€ 11,3 mln nel FY21, 3,4%), dopo le imposte sul reddito pari a € 6,9 mln, che presentano un incremento di € 1,4 mln rispetto al FY21. Il Capitale Investito Netto cresce di € 129,9 mln e si attesta a € 391,5 mln. Le immobilizzazioni crescono di € 92,9 mln principalmente per effetto dell’acquisizione del Gruppo Tesi, nonché per gli investimenti per nuovi prodotti e soluzioni innovative, principalmente nell’ASA Software. La società nel corso dell’esercizio ha investito circa € 25,3 mln di cui oltre € 14 mln in R&S. Fausto Manzana, Amministratore Delegato del Gruppo Gpi: «Il 2022 è un anno storico per il nostro Gruppo, abbiamo posto le basi per un ulteriore periodo di crescita e di sviluppo sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo realizzato significativi investimenti sia correnti che strutturali che hanno portato a un rafforzamento del capitale sociale, grazie all’aumento di 140 milioni che ha visto, tra gli altri, l’ingresso di CDP Equity, e un rifinanziamento del debito con un allungamento dei piani di rimborso. L’aggiudicazione delle principali gare nazionali sulla digitalizzazione della sanità in attuazione degli accordi quadro Consip, che superano il miliardo di euro di potenziale spendibile, e l’acquisizione del Gruppo Tesi perfezionata a fine anno, con un completamento della gamma prodotti e l’aumento dei ricavi esteri ad alta marginalità, descrivono un anno straordinario in uno scenario macroeconomico denso di eventi avversi. Ci aspettano anni di intenso lavoro e di crescita per raggiungere gli sfidanti obiettivi del piano industriale 2022- 2024, convinti che le scelte strategiche fatte ci permetteranno di consolidare la nostra leadership, ampliandola a livello europeo e continuando a generare valore per i nostri azionisti».