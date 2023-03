Racing Force, crescono i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di Racing Force S.p.A., società capogrupo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, nonché quotata sul segmento Euronext Growth Milan (RFG) e Paris (ALRFG), ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato 2022, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. I Ricavi del Gruppo si attestano a €58,9 milioni, in significativa crescita rispetto all’esercizio 2021 (+26,1%). Con tale risultato la crescita media dei ricavi degli ultimi tre anni (CAGR 2019-2022) si attesta al 17.2%, a parità di perimetro. L’incremento ha caratterizzato tutte le aree geografiche in cui Racing Force opera, con un forte aumento in tutte le principali categorie di prodotto. – L’EBITDA Adjusted è pari a €11,7 milioni (EBITDA margin 19,8%), in sensibile aumento rispetto all’esercizio precedente, dove si attestava a €9,0 milioni (EBITDA margin 19,2%). Tale aumento è dovuto principalmente all’incremento del Margine di Contribuzione (+35,2% rispetto al 2021), trainato dall’aumento delle vendite di caschi, sistemi di comunicazione e capi di abbigliamento per pilota, caratterizzati da una marginalità media più elevata rispetto agli altri prodotti commercializzati dal Gruppo, al netto dei rincari registrati nel corso dell’esercizio, sia per quanto riguarda i costi di alcune materie prima sia, soprattutto, per ciò che concerne i costi di logistica. – L’EBIT Adjusted è pari a €8,8 milioni (15,0% EBIT margin), in crescita rispetto al 2021 (€6,6 milioni, 14,1% EBIT margin). – Il Risultato netto Adjusted è pari a €7,6 milioni (12,9% dei Ricavi), in crescita rispetto all’esercizio precedente del +53,6% (€4,9 milioni, 10,6% dei Ricavi). – Durante l’esercizio, il Gruppo ha generato un Flusso di cassa da gestione operativa pari a €3,2 milioni, che si confronta con il dato di €4,5 del 2021. Durante il 2022 è stata infatti messa in atto una strategia di approvigionamento anticipato, di carattere non ricorrente, che ha comportato un aumento significativo delle giacenze di magazzino e conseguente assorbimento di cassa, con l’obiettivo di i) ridurre i rischi relativi alla disponibilità di materie prime ed alla fluttuazione dei prezzi e ii) portare le giacenze di magazzino ad un livello ritenuto adeguato a supportare la crescita del fatturato ed incrementare ulteriormente la qualità del servizio al cliente. Paolo Delprato, nella foto, Presidente e CEO di Racing Force Group, ha commentato: “Il 2022 ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro Gruppo sia resiliente, in un contesto di mercato caratterizzato da forti incertezze. Il perdurare delle tensioni geopolitiche e le forti tensioni inflazionistiche e sulla supply chain, hanno complicato non di poco la gestione. In questo difficile contesto Il Gruppo ha completato un 2022 con risultati fortemente positivi, trainati da una crescita sostanziale e da una marginalità ancora in espansione, oltre che da una forte struttura patrimoniale e finanziaria, ulteriormente rafforzata dall’aumento di capitale completato con successo nel gennaio 2023. Il piano di investimenti avviato anche ad esito del suddetto aumento di capitale, a supporto della crescita e del programma di diversficazione del Gruppo, e la dimostrata efficacia delle nostre strategie gestionali, ci consentono di traguardare per i prossimi anni una significativa crescita. Ancora una volta voglio condividere il successo dei risultati positivi conseguiti nell’esercizio appena trascorso con tutte le ragazze e i ragazzi che operano nel nostro Gruppo e che rappresentano il vero motore del nostro successo”.