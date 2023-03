Università Bocconi, nasce la nuova cattedra “De Agostini Endowed Chair in Corporate Strategy”

Si chiama “De Agostini Endowed Chair in Corporate Strategy” la nuova cattedra creata presso l’università Bocconi, sostenuta dal Gruppo De Agostini, inaugurata ieri con una lectio di Sonja Opper (nella foto) – docente a cui la cattedra è stata affidata – sul tema “Dove prosperano le imprese straniere: l’ombra lunga della storia” in cui Opper, partendo dai suoi studi sui mercati emergenti si è concentrata su alcuni fattori spesso trascurati alla base del successo delle imprese all’estero. Alla lectio, oltre Andrea Sironi e Francesco Billari, rispettivamente presidente e rettore della Bocconi, e a Marco Drago, presidente emerito del Gruppo DeAgostini, sono intervenuti Paolo Basilico (Samhita Investments, ex Kairos), Vittorio Colao (General Atlantic), Elena Goitini (BNL BNP Paribas) e Paolo Scaroni (Rothschild). “Continua tensione verso l’innovazione e la crescita internazionale sono i due pilastri che uniscono Bocconi e De Agostini e che ci hanno portati a istituire questa cattedra grazie a una generosa donazione delle famiglie Drago – Boroli”, commenta il rettore della Bocconi. “Di fronte alle sfide sempre più complesse della ricerca e dell’higher education università, aziende e istituzioni devono sempre più lavorare insieme per comprendere le nuove traiettorie di sviluppo e formare le generazione future che saranno chiamate a migliorare la nostra società”. De Agostini ha scelto di sostenere la nuova cattedra perché i temi oggetto della ricerca “rappresentano – spiegano da De Agostini – la sintesi del percorso compiuto dal Gruppo De Agostini sotto la guida di Marco Drago – già allievo della Bocconi, 25 anni di Presidenza e oltre 50 anni in azienda – che ha saputo managerializzare il Gruppo, diversificarne le attività e internazionalizzare le aree di business, partendo dall’azienda editoriale novaresefino ad arrivare ad un Gruppo conosciuto a livello mondiale”. Nell’occasione dell’avvio della nuova cattedra, è stata anche inaugurata un’aula all’interno del nuovo campus Bocconi, dedicata a Marco Drago.