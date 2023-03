Così corre la digitalizzazione nel Centro Italia

Le reti di telecomunicazione sono l’architrave su cui poggia il processo di digitalizzazione di ogni area geografica. Osservando la situazione relativa alle regioni del Centro Italia, il Piano Italia a 1 Giga ha assegnato a Lazio e Toscana due lotti specifici che sono stati aggiudicati rispettivamente per 242,7 milioni di euro e 255,6 milioni. Abruzzo, Marche e Umbria sono invece parte di un lotto unico che, insieme al Molise, è stato aggiudicato per 305,9 milioni di euro. A livello territoriale, la regione centrale che vede la maggior quota di civici da coprire con la rete fissa che ricadono sotto il cappello del Piano è l’Abruzzo (37,3%), seguito da Toscana (24%), Umbria (19,7%), Lazio (19,3%) e Marche (13,1%). Sul versante della connettività mobile 5G, il Lazio occupa la seconda posizione a livello nazionale, con un tasso di copertura del 14,7%, ed è l’unica regione insieme alle Marche (7,32%) ad avere un valore superiore alla media nazionale (7,29%). La copertura in 5G nelle altre regioni si attesta al 5,4% per l’Umbria, 5,3% per l’Abruzzo e 4,4% per la Toscana. Sono questi i risultati di uno studio dal titolo “Il Pnrr alla prova dei territori: gli scenari di investimento in digitale, sostenibilità e salute” realizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), Nomos e Open Gate Italia e presentato oggi a Roma. Il rapporto fornisce una panoramica generale sullo stato di implementazione del Pnrr e sui rapporti tra livello nazionale e livello territoriale, con un focus ad hoc dedicato alle Regioni del Centro Italia.