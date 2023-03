La Scozia e l’alcol: la politica del prezzo minimo sta portando i suoi frutti

Un nuovo studio pubblicato su The Lancet suggerisce che l’attuazione della legislazione sul prezzo unitario minimo (MUP) in Scozia sia associata a una significativa riduzione delle morti per consumo di alcol, in particolare tra le persone che vivono nelle zone più svantaggiate dal punto di vista socioeconomico. Nei due anni e otto mesi successivi all’attuazione della politica, la riduzione è stata del 13% rispetto a una stima di cosa sarebbe accaduto in assenza della politica. La politica prevede un prezzo minimo di 50 pence per unità di alcol, principalmente per colpire l’alcol di basso costo ad alta gradazione e ridurre il consumo di alcol tra i bevitori più pesanti. Secondo gli autori dello studio, la decisione politica ha evitato circa 150 morti l’anno. Lo studio ha anche rilevato una riduzione del 4,1% delle ospedalizzazioni per consumo di alcol associata alla politica. Lo studio è stato condotto da ricercatori della Public Health Scotland, dell’Università di Glasgow e dell’Università del Queensland. Il nostro studio fornisce le migliori prove fino ad oggi per collegare il prezzo minimo dell’alcol in Scozia con una significativa riduzione dei decessi per consumo di alcol nelle persone che vivono nelle aree più svantaggiate dal punto di vista socio-economico in Scozia”, afferma Lucie Giles, Public Health Intelligence Principal presso Public Health Scotland. Gli autori affermano che questi risultati sottolineano l’importanza di garantire servizi tempestivi e accessibili per coloro che dipendono dall’alcol insieme all’attuazione di politiche a livello di popolazione come il prezzo unitario minimo.