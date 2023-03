Bentley Systems annuncia un accordo strategico con Worldsensing

Bentley Systems, Incorporated (nella foto, il ceo Greg Bentley), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo commerciale non esclusivo per accelerare strategicamente l’adozione dell’IoT per l’infrastruttura, sbloccando ulteriormente il valore per i progettisti, i costruttori e i proprietari-operatori di infrastrutture nell’utilizzo dei digital twin dell’infrastruttura. A tal fine, Worldsensing acquisisce da Bentley l’attività di dispositivi di connettività Thread di sensemetrics per ampliare il proprio portafoglio di offerte di hardware. Bentley diventa inoltre l’investitore principale nella raccolta di capitale di serie D di Worldsensing.

L’acquisizione da parte di Worldsensing dell’attività di dispositivi di connettività Thread offrirà nuove opzioni ai suoi clienti in cui le integrazioni adattive dei sensori o la gestione attiva dei sensori sono un requisito fondamentale. Thread offre una connettività per sensori a banda larga per collegare in modo esclusivo sensori dinamici, ad alta potenza o ad alta velocità e trasmettere i dati dei sensori al cloud per l’analisi. Thread è un dispositivo di connettività per sensori completamente autonomo con modem cellulare 4G/LTE integrato opzionale, rete mesh wireless e batteria in un involucro resistente alle intemperie. Ogni dispositivo a banda larga funge anche da gateway per sensori intelligenti wireless. In combinazione con le attuali offerte leader di mercato di Worldsensing, Thread sarà un motore per nuove opportunità di crescita. Worldsensing diventerà il partner privilegiato di Bentley per la connettività dei sensori e Bentley diventerà il partner privilegiato di Worldsensing per i software IoT, offrendo agli utenti comuni una soluzione di gestione dei sensori end-to-end completamente integrata.

“Siamo entusiasti di concludere questo accordo con Bentley Systems”, ha dichiarato Ignasi Vilajosana, CEO di Worldsensing. “L’acquisizione dell’attività di dispositivi di connettività Thread di sensemetrics amplierà il nostro portafoglio e ci permetterà di fornire più opzioni ai nostri clienti. Siamo lieti di diventare il partner privilegiato per la connettività dei sensori per i servizi cloud di digital twin di Bentley, iTwin IoT, confermando la nostra posizione di piattaforma di connettività di riferimento nei settori minerario, edile, ferroviario e di monitoraggio delle infrastrutture”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Worldsensing e crediamo che questo accordo strategico porterà vantaggi significativi alle nostre rispettive basi di utenti”, ha dichiarato Justin Schmidt, Vice President, Corporate Development di Bentley Systems. “Siamo certi che la combinazione dell’esperienza di Worldsensing nelle soluzioni IoT e della nostra leadership nei software di digital twin dell’infrastruttura creerà un’offerta potente per il mercato”.