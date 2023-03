Rosetti Marino cede uno dei suoi asset cantieristici e si concentra sul settore Energy

Rosetti Marino annuncia la cessione ad un primario operatore del settore dell’asset costituito dalle sue proprietà immobiliari del Cantiere San Vitale situato nel Porto di Ravenna, storicamente destinato alle costruzioni navali. La cessione è stata perfezionata per un prezzo di circa 40 milioni di Euro incassato contestualmente al rogito contro rilascio all’acquirente delle usuali garanzie di legge. Tale cessione ha determinato per la Rosetti Marino significativi benefici economici-finanziari. La cessione non riguarda, invece, il ben più grande Cantiere Piomboni di Marina di Ravenna, dedicato alla realizzazione delle strutture Offshore per l’Energia (Eolico ed Oil&Gas), dove è in corso la costruzione della piattaforma “Fenix” destinata all’Argentina e che, a partire dai prossimi mesi, sarà impegnato per far fronte alla fortissime richieste di un mercato che si vuole smarcare rapidamente dalle importazioni dalla Federazione Russa e che è sempre più rivolto ai progetti di decarbonizzazione. “La fortissima pressione positiva che riceviamo dal mercato dell’Energia ci impone di concentrare, senza distrazioni, tutte le nostre risorse finanziarie ed umane sui progetti che garantiscano la sicurezza energetica dell’Europa ed il raggiungimento degli obiettivi di Carbon Neutrality dei nostri principali Committenti. Le capacità progettuali e realizzative di Rosetti Marino sono particolarmente strategiche in questo delicato momento storico per il nostro Paese e per l’Europa e il Cantiere San Vitale – inadatto ad una rapida riconversione – non dava alcun valore aggiunto al nostro posizionamento in un mercato in forte e duraturo sviluppo. La scelta non è stata casuale e siamo particolarmente soddisfatti che a subentrarci nella proprietà di questo splendido Cantiere sia un Gruppo importante, che porterà ulteriore sviluppo e lavoro di qualità nella nostra Città. Si tratta di un investimento significativo che Ravenna, la sua gente e la sua Amministrazione meritano; siamo certi che questa nuova presenza alzerà ulteriormente il livello dell’imprenditoria e delle maestranze ravennati.” ha commentato l’Ing. Oscar Guerra, nella foto, Amministratore Delegato di Rosetti Marino SpA.