Esprinet consolida il posizionamento nella cybersecurity con l’acquisizione del distributore spagnolo Lidera

Esprinet (PRT:IM), Gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, comunica di aver stipulato in data odierna un accordo vincolante per l’acquisto, tramite la sua controllata spagnola V-Valley Advanced Solutions España S.L., del 100% del capitale di Lidera Network S.L.. Lidera Network S.L. è una società di diritto spagnolo, con una branch in Portogallo, attiva dal 1999 nella distribuzione di soluzioni software in ambito Cybersecurity che si avvale delle competenze dei due soci proprietari e di 38 collaboratori. “Il mercato delle soluzioni e servizi di Cybersecurity, già in forte espansione per il sempre più dirompente e imprescindibile utilizzo di dati, per la diffusione del lavoro da remoto e la conseguente necessità di aumentare la rete di protezione, ha registrato una ulteriore accelerazione a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nel futuro assisteremo a un aumento degli investimenti per ridurre l’esposizione alle tante minacce e, per accompagnare vendor e clienti in questo percorso divenuto centrale nella strategia delle imprese, Esprinet nel suo ruolo di tech enabler a valore aggiunto consolida il suo posizionamento nel mercato della sicurezza informatica del sud Europa con l’acquisizione di Lidera. Con questa operazione, che fa seguito a quella recente di Bludis in Italia, le competenze specialistiche dei professionisti di Lidera rafforzeranno il team internazionale di V-Valley, che nel Gruppo Esprinet si occupa dello sviluppo del business delle Solutions, presentandosi come centro di eccellenza in ambito Cybersecurity”, ha dichiarato Alessandro Cattani, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet. Sulla base dei valori di preconsuntivo forniti, nell’esercizio 2022 la società ha realizzato un fatturato pari a 23,0 milioni di euro (22,1 milioni di euro nel 2021) con un EBITDA pari a 0,9 milioni di euro (0,8 milioni di euro nel 2021). Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 5,1 milioni di euro con una posizione finanziaria netta a debito per 0,4 milioni di euro (4,5 milioni di euro e 2,0 milioni di euro, rispettivamente, al 31 dicembre 2021). L’acquisizione del capitale sociale di Lidera Network S.L. avverrà ad un controvalore stimato in 5,6 milioni di euro (il “Prezzo Provvisorio”), in quanto basato su una situazione patrimoniale provvisoria e soggetto a meccanismi di aggiustamento legati, principalmente, al calcolo del patrimonio netto effettivo alla data di riferimento che verrà determinata al risolversi delle condizioni sospensive, ed alla posizione creditoria della società da verificarsi a date prestabilite fino al termine di un anno dalla data dell’operazione. Dette poste di aggiustamento, nonché le usuali garanzie previste per tali tipologie di operazioni, saranno garantite da un ammontare del Prezzo Provvisorio versato da V-Valley Advanced Solutions España S.L. su un conto vincolato da liberare gradualmente al verificarsi di concordati eventi o al venir meno di determinate fattispecie. Alla data del closing, prevista entro la fine di aprile previo conseguimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Anti-Trust spagnola, il prezzo verrà corrisposto da V-Valley Advanced Solutions España S.L. utilizzando risorse disponibili proprie o comunque messe a disposizione dalle controllanti senza il ricorso a finanziamenti da terze parti. Lidera Network S.L., all’interno del Gruppo Esprinet, verrà mantenuta come legal entity separata. Al fine di garantire una ordinata transizione che prevede sinergie future che incrementano il valore dell’operazione, la governance prevede che nel Consiglio di Amministrazione della Società acquisita rimangano in carica per un anno i precedenti soci, Sigg. José Carlos Jimeno Diez e José Manuel Albiñana con le medesime funzioni, rispettivamente, commerciale e finanziaria.