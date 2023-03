Poste Italiane, 2mila pacchi al giorno nel centro storico di Venezia

Nel centro storico di Venezia Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) registra risultati da record, con quasi duecentomila pacchi consegnati nel 2022, confermandosi il principale operatore della città.

Le consegne a Venezia

In un articolo pubblicato sulla Nuova Venezia viene spiegato come, mediamente, Poste Italiane registri 1.300 consegne di pacchi al giorno, con periodi di minore e maggiore intensità. Per esempio, durante il periodo delle festività natalizie si è registrato un incremento del 60% circa (arrivando a punte di 2.100 pacchi al giorno). Motore di questo recapito è il Centro di distribuzione del Tronchetto, che gestisce le attività di lavorazione e smistamento della corrispondenza e dei pacchi provenienti dal resto della penisola e dall’estero. Si tratta del più importante centro di recapito del Veneto per numero di pacchi e-commerce consegnati: in un anno in tutta Venezia ne sono arrivati a destinazione oltre 190.000. Il Centro di recapito lavora parallelamente anche circa 600 kg al giorno di corrispondenza e 1.100 raccomandate.

I numeri di Poste

Negli spazi di Venezia, spiega ancora l’articolo, sono impiegate complessivamente 80 persone. La rete di trasporto prevede una percorrenza media giornaliera di circa 200 chilometri fatti quasi completamente a piedi dai portalettere veneziani. Quasi 18.000 i numeri civici raggiunti dai portalettere. Tutti i portalettere sono dotati di palmare per una tracciatura veloce della corrispondenza ordinaria e a firma, portando al domicilio dei cittadini diversi servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti.

tgposte.poste.it