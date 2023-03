High Quality Food, cresce il valore della produzione

High Quality Food S.p.A, primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell’omonimo Gruppo – quotata su Euronext Growth Milan – comunica che il Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2022, redatti secondo i principi contabili OIC e non ancora sottoposti a revisione legale, da sottoporre all’Assemblea degli Azionisti che avrà luogo in data 13 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 18 aprile 2023 in seconda convocazione. Il Valore della Produzione, pari a 22,0 milioni di Euro, in crescita del 37,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, è riconducibile principalmente ai ricavi delle vendite che ammontano ad Euro 19,5 milioni, in crescita di circa Euro 4,5 milioni rispetto ai 15,0 milioni del 2021 (+30%). La ripartizione del fatturato per area geografica conferma la vocazione internazionale del Gruppo, essendo realizzato per Euro 13,1 milioni in Italia, per Euro 5,4 milioni in Europa e per Euro 1 milione nel resto del mondo. , Riguardo le categorie merceologiche, il prodotto “carne” incide per il 40% sul totale delle vendite, il prodotto “formaggi” per il 11%, i “prodotti ittici” per il 8%, “salumi” per l’7%. La restante parte è suddivisa tra “frutta” 3%, “olio” 2%, ”pane” 3%, “pasta” 3% , “dolci” 2%, altro 21%. L’EBITDA è positivo per 1,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente pari ad Euro -0,2 milioni, con una marginalità pari a 6,0% sul valore della produzione, in miglioramento rispetto all’esercizio 2021 nel quale era leggermente negativo. La marginalità del gruppo è migliorata sia per la minor incidenza dei costi fissi, con particolare riferimento ai costi delle materie prime, sia per la maggiore competitività dei prodotti. L’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari a seguito del conflitto bellico russo-ucraino, ha fatto si che il Gruppo puntando su prodotti di alta gamma di filiera italiana, ha potuto incrementare ulteriormente la propria posizione competitiva rispetto ai prodotti più economici provenienti dall’estero. L’EBIT è positivo pari a 0,8 milioni di Euro in miglioramento rispetto al dato annuale di Euro –0,8 milioni nel 2021. L’EBIT margin è del 3,5% sul valore della produzione, in miglioramento rispetto al -5,0% dell’intero esercizio 2021. Il Risultato di periodo consolidato risulta positivo di 0,3 milioni di Euro rispetto al risultato annuale di -1,0 milione di Euro al 31 dicembre 2021 (+134% YoY) L’attivo immobilizzato al 31 dicembre 2022 è pari ad Euro 3,7 milioni, rispetto ad Euro 2,9 milioni nel 2021. L’incremento si riferisce principalmente alla capitalizzazione dei costi relativi alla quotazione in Borsa. Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2022 è positivo e pari ad Euro 8,1 milioni in aumento di Euro 2,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 principalmente a causa dell’incremento del fatturato dell’esercizio. La PFN del Gruppo al 31 dicembre 2022 è positiva (debito) per 6,5 milioni di Euro, in miglioramento di Euro 0,5 Milioni circa rispetto al 31 dicembre 2021 (positiva per Euro 7,0 milioni). La posizione finanziaria netta è composta principalmente da disponibilità liquide per circa Euro 1 Milioni e debiti finanziari per circa Euro 7,5 Milioni, come riportato in allegato. Il Patrimonio Netto è pari a Euro 4,9 milioni, rispetto a Euro 1.1 milioni al 31 dicembre 2021. Si rileva che la crescita della voce Patrimonio Netto è dovuta principalmente a: (i) i proventi della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan avvenuta il 9 giugno 2022 per circa Euro 2,9 milioni, (ii) aumento del capitale di Euro 0,2 milioni sottoscritto dal socio di minoranza di C.P.R.; (iii) l’aumento di capitale di Euro 63 mila circa sottoscritto dall’Emittente nella controllata Elfood Ltd.. Simone Cozzi, nella foto, Fondatore ed Amministratore Delegato di High Quality Food commenta: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, con un bilancio molto positivo, con crescita consistente dei principali indicatori di performance, che riflette l’impegno e la determinazione del nostro team. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla nostra dinamicità e capacità di adattarsi alle sfide del mercato, mantenendo al contempo un’attenzione costante alla qualità dei nostri prodotti e al servizio che offriamo ai nostri clienti. Nonostante il perdurare del periodo di forte incertezza, abbiamo continuato ad investire per migliorare la nostra competitività attraverso lo sviluppo di un nuovo software gestionale per rendere più efficace il comparto tecnologico, l’apertura di una nuova filiale operativa ad Ibiza per implementare il comparto commerciale e ampliare il mercato di riferimento, siamo ancora più forti a Londra, Singapore ed Hong Kong ed, infine, abbiamo lanciato Radio Comida, una stazione radiofonica dedicata a sviluppare ulteriormente il marketing aziendale. Abbiamo un team molto impegnato e questi risultati non sarebbero stati possibili senza il supporto dei nostri dipendenti, dei nostri fornitori e dei nostri partner commerciali”.