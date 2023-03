CNH Industrial acquisisce Augmenta, società specializzata in tecnologie di visione artificiale

CNH Industrial (nella foto, l’a. d. Scott Wine) ha acquisito Augmenta per accelerare lo sviluppo dell’innovativa tecnologia Sense & Act. In precedenza, Augmenta è stata un investimento di CNH Industrial Ventures e un partner strategico di CNH Industrial. “Il lavoro svolto con Augmenta ha portato crescenti benefici per le attività dei nostri clienti. La collaborazione, iniziata con un investimento di minoranza nell’azienda, oggi si finalizza con l’integrazione di questa tecnologia d’eccellenza nella nostra gamma di irroratrici”, spiega Derek Neilson, President Agriculture di CNH Industrial. “Con questa tecnologia a valore aggiunto, il nostro settore Agriculture compie un importante passo avanti arricchendo le nostre macchine di funzioni distintive che si traducono in un ulteriore vantaggio competitivo per i nostri concessionari.” “La tecnologia di Augmenta accelererà lo sviluppo delle nostre funzionalità ‘Sense & Act’ per dare valore aggiunto ai nostri clienti”, dichiara Parag Garg, Chief Digital Product Officer. Le funzionalità Sense & Act si basano sui dati rilevati dai sensori durante il processo di irrorazione, per implementare misure di protezione delle colture prima e dopo il raccolto. Questa tecnologia dota le macchine di capacità di irrorazione selettive per dirigere e regolare con precisione l’utilizzo dei volumi di prodotto. Augmenta ha inoltre sviluppato una telecamera multispettrale e un software in grado di monitorare l’ambiente operativo della macchina e di agire direttamente attraverso di essa. Il sistema aumenta la produttività dei clienti, favorisce la sostenibilità eliminando l’uso di prodotti chimici e fertilizzanti non necessari e, soprattutto, riduce i tempi, l’impegno e i costi di applicazione. La riduzione delle quantità impiegate di diserbanti, fungicidi, regolatori della crescita e fertilizzanti rappresenta il maggiore valore aggiunto di questa tecnologia. Augmenta opererà all’interno del nostro brand Raven integrandosi al nostro portafoglio di tecnologie di precisione. L’azienda manterrà i dipendenti e le sedi esistenti in Grecia e negli Stati Uniti. CNH Industrial acquisirà Augmenta Holding SAS per un valore di 110 milioni di dollari, salvo le usuali rettifiche. CNH Industrial deteneva già una quota minoritaria del 10,5% dell’azienda prima dell’operazione annunciata oggi, che sarà finanziata con la liquidità disponibile. La chiusura dell’acquisizione è attesa per il primo trimestre 2023, una volta finalizzate le condizioni di chiusura previste e ottenute le autorizzazioni di legge.