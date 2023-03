Banca Popolare di Bari, ridotte le perdite

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Bari, appartenente al Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. La banca ha proseguito, pur in un contesto generale caratterizzato da incertezza, la politica aziendale di rilancio dell’attività commerciale a sostegno della propria clientela, in coerenza con l’aggiornamento del piano industriale 2023-2025. Riguardo all’attività di intermediazione, Bpb presenta uno stock di impieghi alla clientela, non considerando l’esposizione in titoli di debito e con la Cassa Compensazione e Garanzia, pari a 5,30 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, in crescita del 4,4% rispetto al dato di fine 2021 (5,08 miliardi di euro).

La raccolta diretta si attesta stabilmente a 6,39 miliardi di euro (6,36 miliardi di euro al 31 dicembre 2021, +0,6%). Stabile anche la raccolta indiretta, pari a 3,67 miliardi di euro al 31 dicembre 2022 (3,70 miliardi di euro a fine 2021). Dal punto di vista reddituale, l’esercizio 2022 si è chiuso con una perdita netta di 45,34 milioni di euro a fronte della perdita netta di 170,76 milioni di euro del 31 dicembre 2021 (-73,4%). Sul risultato hanno inciso talune significative componenti negative connesse alle dinamiche della voce “accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” nonché alla valutazione delle quote O.I.C.R. di proprietà e relative a operazioni precedenti al periodo di amministrazione straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato anche l’assunzione di un finanziamento subordinato concesso dalla Capogruppo Mediocredito Centrale, per un ammontare pari a 60 milioni di euro, al tasso del 10,75%, durata pari a 10 anni con opzione di rimborso dopo 5 anni, computabile nel capitale di classe 2 della Banca ai sensi della normativa prudenziale vigente.