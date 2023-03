SCK Group e Deutsche Bank Easy insieme per sostituire lo sconto in fattura

SCK Group, quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tramite Sciuker Frames S.p.A., che ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy, comunica che le società del Gruppo hanno avviato una partnership con Deutsche Bank Easy che consente di rimpiazzare senza nessun impatto sulla clientela lo sconto in fattura. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n° 11 ai clienti non è consentito richiedere lo sconto in fattura come modalità di pagamento per il 50% della fattura; pertanto, per tutti i nuovi ordini, al cliente sarebbe stata lasciata l’unica opzione di pagare il 100% della fattura e poi utilizzare in 10 anni il relativo credito generato, detraendolo dal proprio ammontare di tasse annue pagato. La partnership con Deutsche Bank Easy permette di sostituire integralmente lo strumento dello sconto in fattura, lasciando invariato il profilo finanziario dell’acquisto degli infissi e delle schermature solari. Nello specifico, il cliente continuerà, in sede di acquisto, ad effettuare un bonifico pari al 50% dell’importo ed il restante 50% sarà finanziato da Deutsche Bank Easy in 10 anni a tasso e taeg 0, dunque l’ammontare delle rate di rimborso di tale finanziamento saranno d’importo pari al credito fiscale tempo per tempo detratto dal cliente. “Grazie alla partnership con Deutsche Bank Easy il cliente finale paga in modo sincronizzato rispetto alle tempistiche di detrazione del credito. In estrema sintesi, l’ammontare pagato dal cliente up front rimane uguale ma con tale meccanismo ci aspettiamo che i prezzi possano anche scendere rispetto alle condizioni attuali del costo di cessione. Anche su tale aspetto siamo tra i primi a muoverci e ad avere tutto pronto e ciò significa guadagnare ulteriore vantaggio competitivo.” commenta Marco Cipriano, nella foto, Amministratore Delegato di SCK Group. “I target del Piano Industriale sono assolutamente confermati, come abbiamo già comunicato al mercato quando il Decreto-Legge è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. Il punto centrale è che la Comunità Europea ha espresso molto chiaramente gli obiettivi di efficientamento residenziale; pertanto, essendo cittadini europei prima che italiani, dovremo seguire il mega trend secolare in atto. Il presente intervento normativo da parte del Governo è un enorme passo indietro ed una chiara indicazione che il costo di tale trasformazione vuole essere trasferito sui singoli tax payers. Con la formula finanziaria che abbiamo costruito ci mettiamo ancora una volta dal lato dei nostri clienti per aiutarli laddove lo Stato li sta abbandonando”.