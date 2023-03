A Napoli si studia un’app per consultare le offerte di lavoro

Terza tappa a Napoli, nel polo di San Giovanni a Teduccio dell’ateneo Federico II, di ‘Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori’, il percorso scelto dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per raccogliere indicazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle P.A. L’iniziativa è stata l’occasione per presentare anche il protocollo d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) in base al quale sarà proprio la Federico II di Napoli a sviluppare l’App InPa che servirà per consultare anche su smartphone, in modo più facile, le offerte del Portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione.

“L’introduzione dell’informatica nella P.A. – sottolinea Zangrillo – non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione. Questa nuova App si aggiunge agli strumenti digitali già a disposizione dei cittadini. Si tratta di una soluzione all’avanguardia che aiuta a cogliere in modo semplice le tante opportunità offerte dalle amministrazioni centrali e locali, che possono così selezionare le migliori professionalità necessarie per offrire servizi efficienti a cittadini e imprese”.

Il protocollo prevede anche l’impegno a promuovere la realizzazione della Academy per la Pubblica Amministrazione, una fucina di giovani talenti dotati di competenze trasversali e strategiche per vincere le nuove sfide che i settore si trova ad affrontare.