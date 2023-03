Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros (DIB:MI), Gruppo attivo nel mercato dei videogames, quotato sull’Euronext STAR Milan (ISIN: IT0001469995) e facente parte dell’indice FTSE Italia Small Cap e del segmento Euronext Tech Leaders, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2022 (primo semestre dell’esercizio che va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023). I principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di conto economico consolidato riferiti al primo semestre dell’esercizio 2022-2023, confrontati con i dati relativi al periodo corrispondente dell’esercizio precedente, sono: Ricavi netti consolidati pari a 59,8 milioni di Euro in aumento del 8,1%, rispetto ai 55,3 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2021; Margine operativo lordo pari a 18,6 milioni di Euro (31,1% dei ricavi netti consolidati) rispetto ai 19,7 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2021; Margine operativo pari a 11,4 milioni di Euro (19% dei ricavi netti consolidati) rispetto ai 12,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2021; Utile ante imposte pari a 15,2 milioni di Euro rispetto ai 14,7 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2021; Risultato netto di 11 milioni di Euro rispetto ai 10,4 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2021. Il piano di investimenti intrapreso dal Gruppo è proseguito nel periodo e permetterà la prima uscita della versione per personal computer di Crime Boss: Rockay City il 28 marzo 2023. Anche in un semestre senza lanci significativi come quello appena trascorso, il Gruppo ha comunque realizzato ricavi per 59,8 milioni di Euro, in crescita dell’8,1%, ed una marginalità operativa di oltre 11 milioni di Euro. Crime Boss, presentato ai The Game Awards nello scorso dicembre, sarà disponibile nella versione per personal computer sulla piattaforma Epic Store in esclusiva almeno sino a giugno 2024. Il lancio delle versioni per console è previsto nel corso del mese di giugno 2023. Crime Boss rappresenta uno dei più importanti investimenti effettuati dal Gruppo attraverso uno studio di proprietà ed è un videogioco cooperativo multiplayer con un cast di attori di indubbia popolarità. Il videogioco, così come concepito, presenta caratteristiche che permettono di realizzare una strategia di produzione di contenuti aggiuntivi piuttosto efficace e pertanto il Gruppo si aspetta ricavi ricorrenti per un arco temporale pluriennale. La focalizzazione del Gruppo sullo sviluppo e la crescita del proprio portafoglio editoriale ha comportato che i ricavi del periodo siano quasi esclusivamente costituiti dalle vendite di prodotti di catalogo, ma comunque in crescita del 8,1%, anche per effetto dei ricavi derivanti dalla neoacquisita 505 Go, consolidata a partire dal 1° luglio 2022, che ha registrato ricavi nel semestre pari a 9.375 mila Euro. L’acquisizione ha permesso di più che triplicare i ricavi del settore operativo Free to Play, mentre l’assenza di lanci di nuovi prodotti nel semestre ha comportato una riduzione dei ricavi Premium Games dell’8%. Il fatturato è ripartito su un numero elevato di proprietà intellettuali sulle quali spiccano le vendite del videogioco Assetto Corsa, di proprietà del gruppo e realizzato da studio interno, con oltre 12 milioni di Euro nel semestre.