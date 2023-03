Cala la ricchezza dei paperoni africani

Gli africani ultra-ricchi, la cui ricchezza si basa su almeno 30 milioni di dollari di valore, hanno visto la loro ricchezza cumulativa ridursi del 5% nell’anno 2022.

Lo rivela una ricerca della società di consulenza Knight Frank citata da Agence Ecofin: gli africani molto ricchi hanno subito il più piccolo calo delle loro fortune mentre l’Europa ha visto il calo maggiore, del 17%, seguita da Australia (-11%), Americhe (-10%), Asia (-7%) e Medio Oriente (-7%). Su scala globale, gli ultra ricchi hanno visto le loro fortune diminuire del 10% nel 2022, un calo di circa 10,1 trilioni di dollari, dovuto in particolare all’aumento dei tassi di interesse, alle conseguenze della guerra in Ucraina e all’aumento dell’inflazione. Lo studio afferma inoltre che “i tassi di cambio hanno avuto un impatto significativo”, mentre “la forza del dollaro è stata impareggiabile. Per il 2023, il 69% delle persone molto ricche che si aspetta di vedere crescere il proprio portafoglio di investimenti.