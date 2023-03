Fincantieri vara la sua prima nave da crociera a LNG “Sun Princess”

Si è svolto a Monfalcone il varo di “Sun Princess”, la prima di due navi da crociera a LNG (gas naturale liquefatto) per Princess Cruises.

Con 175.500 tonnellate di stazza lorda “Sun Princess” è la nave più grande finora costruita in Italia, nonché la prima nave da crociera a LNG mai costruita da Fincantieri (nella foto, l’a .d. Pierroberto Folgiero) e la prima nave dual-fuel alimentata principalmente a LNG ad entrare nella flotta di Princess. Il gas naturale liquefatto rappresenta la tecnologia più ecosostenibile dell’industria marittima e il combustibile fossile più pulito al mondo, che ridurrà significativamente le emissioni nell’atmosfera e l’utilizzo di gasolio marino.

“Sun Princess”, che sarà consegnata nel primo trimestre del 2024, dà il via alla classe Sphere, che include una nave gemella con consegna prevista nel 2025. Ciascuna ospiterà circa 4.300 ospiti e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione.

Princess Cruises è una società armatrice e tour operator leader a livello internazionale che gestisce una flotta di 15 moderne navi da crociera, trasportando milioni di ospiti ogni anno verso 380 destinazioni in tutto il mondo.