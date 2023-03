Swiss Life, utile netto a 1,46 mld di franchi

Nel 2022 il gruppo Swiss Life ha conseguito un utile netto operativo rettificato pari a 2,06 miliardi di franchi, una crescita del 17% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è aumentato del 16%, attestandosi a 1,46 miliardi di franchi. In un contesto di rialzo degli interessi, il risultato di risparmio è nettamente aumentato a 1,14 miliardi di franchi (anno precedente: 880 milioni di franchi); il risultato di rischio, invece, è sceso a 377 milioni di franchi a causa di un elevato onere sinistri nei nostri affari in Francia (anno precedente: 409 milioni di franchi). Swiss Life è riuscita ad aumentare ulteriormente il risultato delle commissioni a 756 milioni di franchi (anno precedente: 668 milioni di franchi); alla crescita hanno contribuito in particolare le divisioni Asset Managers, Francia e International.

Nel 2022 Swiss Life Svizzera è riuscita ad aumentare il risultato di settore del 36% a 1,22 miliardi di franchi (anno precedente: 897 milioni di franchi). Vi ha contribuito in particolare il risultato di risparmio, che è aumentato a 870 milioni di franchi (anno precedente: 552 milioni di franchi) anche grazie a scioglimenti di riserve praticamente esclusivamente al di fuori del ramo della previdenza professionale. Il risultato di rischio è rimasto invariato a 273 milioni di franchi, mentre il risultato delle commissioni si è attestato a 30 milioni di franchi (anno precedente: 28 milioni di franchi). In Francia Swiss Life ha aumentato il risultato di settore del 5% a 277 milioni di euro (anno precedente: 265 milioni di euro). Il risultato di risparmio è salito a 240 milioni di euro (anno precedente: 224 milioni di euro). Il risultato di rischio è nettamente diminuito a 56 milioni di euro (anno precedente: 89 milioni di euro), un calo riconducibile soprattutto al settore delle assicurazioni di cose. La divisione è riuscita ad ampliare del 32% il risultato delle commissioni, portandolo a 136 milioni di euro. Swiss Life Germania ha registrato un risultato di settore pari a 177 milioni di euro (anno precedente: 228 milioni di euro). La flessione del 23% è dovuta al risultato di risparmio eccezionalmente solido dell’anno precedente legato alla riserva supplementare locale per interessi; ora il risultato di risparmio si è attestato a 22 milioni di euro (anno precedente: 91 milioni di euro). Il risultato di rischio, pari a 31 milioni di euro (anno precedente: 33 milioni di euro), è stato leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, così come il risultato delle commissioni, pari a 103 milioni di euro (anno precedente: 104 milioni di euro). Swiss Life International ha ottenuto un risultato di settore pari a 100 milioni di euro (anno precedente: 87 milioni di euro), ovvero un’espansione del 16% rispetto all’anno precedente. Il risultato di risparmio vi ha contribuito con 7 milioni di euro (anno precedente: 11 milioni di euro) e il risultato di rischio con 16 milioni di euro (anno precedente: 12 milioni di euro). Il risultato delle commissioni è aumentato del 23% a 81 milioni di euro (anno precedente: 66 milioni di euro). Swiss Life Asset Managers ha maturato un risultato di settore di 433 milioni di franchi (anno precedente: 374 milioni di franchi), ovvero un incremento del 16%. Gli affari con clienti terzi vi hanno contribuito nella misura di 234 milioni di franchi; l’incremento del 47% rispetto all’anno precedente è dovuto in particolare alla crescita organica e a progetti di sviluppo nel settore immobiliare.

Nel 2022 Swiss Life ha realizzato proventi diretti da investimenti pari a 3,93 miliardi di franchi (anno precedente: 4,02 miliardi di franchi). Il rendimento d’investimento diretto è migliorato attestandosi al 2,5% (anno precedente: 2,3%); il rendimento d’investimento netto si è attestato al 2,7% (anno precedente: 2,9%).

Nel 2022 Swiss Life ha ulteriormente incrementato le operazioni che generano tasse e commissioni: i proventi per commissioni e spese sono saliti, in valuta locale, del 9%, attestandosi a 2,37 miliardi di franchi. Complessivamente i contributi dei prodotti e servizi propri e di terzi sono aumentati del 9%, quelli dei propri canali di consulenti dell’1% e quelli di Swiss Life Asset Managers del 7%. I premi incassati sono ammontati a 19,6 miliardi di franchi (anno precedente: 20,2 miliardi di franchi), per un incremento dell’1% in valuta locale.

Sul proprio mercato d’origine, la Svizzera, i premi incassati da Swiss Life si sono attestati a 9,92 miliardi di franchi, mantenendosi al livello dell’anno precedente. Per contro, gli affari semiautonomi, la maggior parte dei quali non figura nella raccolta premi, sono stati ampliati a 6,20 miliardi di franchi di attività in gestione (fine 2021: 5,62 miliardi di franchi). I proventi per commissioni e spese sono leggermente scesi a 322 milioni di franchi (anno precedente: 330 milioni di franchi). In Francia i premi incassati si sono attestati a 6,91 miliardi di euro (anno precedente: 7,11 miliardi di euro). Nel ramo Vita i premi sono scesi del 5%, ma la qualità degli affari è ulteriormente migliorata (quota di soluzioni vincolate a partecipazioni ulteriormente aumentata al 63%). Nelle operazioni che generano tasse e commissioni, i proventi sono aumentati del 10%, attestandosi a 422 milioni di euro (anno precedente: 383 milioni di euro). Presso Swiss Life Germania i premi incassati sono ammontati a 1,41 miliardi di euro (anno precedente: 1,35 miliardi di euro). I proventi per commissioni e spese si sono attestati a 668 milioni di euro (anno precedente: 645 milioni di euro). Swiss Life International ha nettamente incrementato i premi incassati a 1,34 miliardi di euro (anno precedente: 1,11 miliardi di euro); anche i proventi per commissioni e spese sono aumentati a 373 milioni di euro (anno precedente: 312 milioni di euro), in parte grazie al rilevamento di elipsLife. Swiss Life Asset Managers ha incrementato i ricavi complessivi del 12% a 1,14 miliardi di franchi (anno precedente: 1,02 miliardi di franchi), di cui 764 milioni di franchi provenienti dagli affari TPAM, per un aumento del 21% rispetto all’anno precedente. L’afflusso di nuovi capitali netti negli affari TPAM nel 2022 si è attestato a 9,81 miliardi di franchi (fine 2021: 9,43 miliardi di franchi). Le attività in gestione negli affari TPAM a fine dicembre 2022 si sono collocate a 105,4 miliardi di franchi (fine 2021: 102,8 miliardi di franchi).

«In un anno impegnativo dal punto di vista economico, Swiss Life ha registrato un’ottima evoluzione. Mi rallegra particolarmente la traiettoria di crescita del risultato delle commissioni e del trasferimento di disponibilità liquide alla holding, che ci consentirà di aumentare ulteriormente il dividendo», afferma Patrick Frost, nella foto, CEO del gruppo Swiss Life. «Ringrazio le nostre collaboratrici, i nostri collaboratori e la nostra rete di consulenti, che hanno contribuito con grande impegno a questo risultato e che hanno saputo fornire un orientamento alla nostra clientela in periodi di incertezza. Continueremo a sfruttare le opportunità offerte dall’aumento dei tassi d’interesse. Il programma aziendale “Swiss Life 2024” è perfettamente in rotta. Siamo convinti di raggiungere o superare gli obiettivi finanziari del gruppo fissati nel programma entro il 2024».