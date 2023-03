Leonardo: Toll Helicopters ordina due ulteriori AW139 per supportare le Forze Armate australiane

Gli elicotteri andranno ad integrare una flotta di tre AW139 attualmente impiegati per diverse attività tra cui addestramento di piloti ed equipaggi, utility durante le esercitazioni delle Forze Armate australiane, protezione civile

Con oltre 60 elicotteri in uso presso numerosi operatori in Australia, l’AW139 è il modello ideale per un’ampia gamma di ruoli tra cui elisoccorso, ricerca e soccorso, ordine publico, trasporto offshore e difesa.

L’AW139 ha dimostrato di essere una piattaforma di grande successo per forze armate in tutto il mondo, grazie alle sue prestazioni in missioni di ricerca e soccorso, evacuazione medica, operazioni speciali, sicurezza nazionale, intercettazione di velivoli con ridotte prestazioni, addestramento avanzato, utility e trasporto.

Leonardo (nella foto, il presidente Luciano Carta) ha annunciato un’ulteriore espansione della flotta di elicotteri bimotore AW139 in Australia con un ordine per due unità da parte di uno dei principali operatori elicotteristici, Toll Helicopters (Toll). Gli aeromobili andranno ad integrare una flotta di tre AW139 attualmente utilizzati per diverse attività tra cui addestramento di piloti ed equipaggi, utility durante le esercitazioni delle Forze Armate australiane, protezione civile. I due elicotteri saranno consegnati dalla linea di assemblaggio finale di Leonardo a Vergiate, in Italia, nella seconda metà del 2023 e porteranno la flotta di AW139 di Toll ad un totale di 12 esemplari.

I due AW139 recentemente acquistati supporteranno Toll e le Forze Armte in due programmi operativi distinti, a Darwin e a Townsville. Questi aeromobili sono dotati di faro di ricerca, verricello, gancio baricentrico e predisposizioni per apparecchiature elettro-ottiche, per supportare una serie di missioni di addestramento e di protezione civile.

L’AW139 è stato venduto da Leonardo in diversi Stati del Paese per molteplici ruoli tra cui ordine publico, pattugliamento e sorveglianza, missioni di ricerca e soccorso in mare. Questo elicottero è l’ideale per tali missiomi grazie alla sua capacità, affidabilità e sicurezza. Una flotta di oltre 60 unità svolge oggi in Australia tutte queste missioni, in aggiunta a servizi di supporto al settore energetico e trasporto.

Con più di 1130 elicotteri in servizio, oltre 280 clienti in quasi 90 paesi e oltre 3,6 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi dalla sua certificazione nel 2004, l’AW139 si è dimostrato estremamente efficace per operatori militari di tutto il mondo, in un’ ampia gamma di ruoli tra cui ricerca e soccorso, soccorso sanitario, operazioni speciali, sicurezza nazionale, intercettazione di velivoli con ridottre prestazioni, addestramento avanzato, utility e trasporto. L’AW139 offre capacità, tecnologia e sicurezza senza confronti per soddisfare i più complessi requisiti degli operatori per lo svolgimento di missioni in condizioni difficili con la massima efficacia. Questo modello presenta avionica allo stato dell’arte con sistemi di navigazione e anti-collisione avanzati per incrementare la consapevolezza operativa e ridurre il carico di lavoro dei piloti. Non ha rivali in termini di velocità, margini di potenza e prestazioni generali e presenta la cabina più ampia nella sua categoria con elevata modularità per una rapida riconfigurazione, oltre alla capacità unica della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per oltre 60 minuti anche in assenza di lubrificante per una ancora maggiore affidabilità e sicurezza. Oltre 1000 kit di missione sono stati certificati per l’AW139 fino ad oggi.

Toll Helicopters, con sede a Brisbane, è un fornitore di servizi elicotteristici specializzati in missioni critiche e di addestramento per il governo, la difesa e il settore civile, con particolari competenze nei servizi medici di emergenza, operazioni di ricerca e soccorso, ordine pubblico, addestramento e supporto logistico. Toll è un centro di addestramento autorizzato Leonardo, dotato dell’unico simulatore di volo Full Flight di AW139 approvato dal costruttore in Oceania.