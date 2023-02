Foundry Alfe Chem, acquisito lo stabilimento BP Castrol di Cornaredo

Foundry Alfe Chem ha acquisito lo stabilimento BP Castrol di Cornaredo (MI). L’operazione, informa una nota, coinvolge l’area dedicata alla produzione di lubrificanti per il settore automotive, il magazzino e l’area esterna oltre alla palazzina uffici e i laboratori e riguarda l’intero ramo d’azienda che comprende la completa Area Tecnologica, produttiva e strutturale. Foundry Alfe Chem nel 2010 aveva acquisito sempre da BP Castrol lo stabilimento produttivo di Mappano (TO) dedicato all’industria.

“Con questa operazione – ha detto Gianni Rizzuto, nella foto, presidente di Foundry Alfe Chem – abbiamo ampliato la nostra offerta di prodotti di qualità nel panorama della lubrificazione, sia industriale che automotive. Un investimento importante che simbolizza l’interesse ancora vivo per un settore che sta vivendo forti cambiamenti e che vede le grandi multinazionali dedicarsi ad altre forme di business. Riunendo l’impianto di Cornaredo a quello di Mappano abbiamo voluto dare un forte segnale di come l’imprenditoria italiana sia ancora interessata a sviluppare progetti industriali nel nostro Paese”.

Foundry Alfe Chem è un gruppo italiano con sede a Mappano (TO) e stabilimenti produttivi a Torino, Milano e Lecce in Italia, Monterrey in Messico e Shanghai in Cina. Opera da oltre 15 anni nel settore della lubrificazione e degli ausiliari chimici per le lavorazioni e i processi industriali. Attraverso il marchio Olitema è presente dal 2021 anche nel settore automotive con prodotti green realizzati utilizzando basi sintetiche al posto dei derivati del petrolio.