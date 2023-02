Mediobanca conclude con successo il collocamento della prima Cambiale Finanziaria

Mediobanca (nella foto, l’a. d. Alberto Nagel) ha rafforzato l’attività di diversificazione delle proprie fonti di finanziamento concludendo con successo il collocamento della prima Cambiale Finanziaria di diritto italiano da 50 milioni di euro all’interno del Programma di Cambiali Finanziarie (Multi-Currency Commercial Paper Programme, Rating F3 da Fitch, A-2 da S&P e P-2 da Moody’s).

L’emissione è stata sottoscritta da investitori istituzionali.

L’utilizzo delle Cambiali Finanziarie (commercial papers) come strumento di finanziamento nel breve termine è conforme con l’attuazione del Decreto Rilancio (DL 34/2020), che ha introdotto la possibilità anche per le banche di emettere tale tipologia di strumento finanziario, e consentirà a Mediobanca di effettuare provvista sulle scadenze del mercato monetario.



Il programma è ammesso alle negoziazioni sull’ExtraMOT PRO, Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti nel Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) e avendo ottenuto la relativa certificazione di conformità (STEP Label). Le cambiali finanziarie saranno emesse, in forma dematerializzata, nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.