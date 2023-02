Bentley Systems acquisisce EasyPower

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), società di software per l’ingegneria delle infrastrutture ha annunciato di aver acquisito EasyPower, sviluppatore leader di strumenti software per la progettazione e l’analisi, comprese le soluzioni per la protezione da archi elettrici, per i professionisti dell’ingegneria elettrica. Fin dalla sua fondazione nel 1984, EasyPower, con sede a Portland, nell’Oregon, ha combinato in modo innovativo la modellazione e l’analisi basata sulla grafica per rendere la soluzione di problemi complessi di ingegneria elettrica sempre più semplice e accessibile. I prodotti EasyPower sono utilizzati principalmente per la progettazione, l’analisi e il monitoraggio dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica che servono impianti industriali e commerciali, per garantire sicurezza, affidabilità e conformità alle normative.

L’acquisizione di EasyPower da parte di Bentley, per estendere la progettazione e l’analisi integrata e iterativa di sistemi di energia elettrica per digital twin dell’infrastruttura di ogni tipo, amplia la sua completezza nell’ingegneria delle infrastrutture. In un futuro sempre più elettrificato e con risorse energetiche distribuite in modo eterogeneo e capillare su entrambi i lati del “contatore”, tutti gli asset infrastrutturali trarranno beneficio, in termini di prestazioni, economia, sicurezza e resilienza, da una continua simulazione e valutazione delle condizioni e progettazioni di asset di distribuzione dell’energia nel ciclo di vita del loro progetto e della loro gestione. Le priorità di Bentley Systems comprendono l’integrazione dello schema e dei flussi di lavoro digitali di EasyPower con le applicazioni OpenBuildings, OpenFlows, OpenPlant, OpenRail e Bentley Raceway and Cable Management.

Greg Bentley, CEO, nella foto, ha dichiarato: “Tutti i progetti e gli asset infrastrutturali hanno sistemi di distribuzione dell’energia che troppo spesso vengono analizzati utilizzando software inutilmente complicati e scollegati dai flussi di lavoro BIM 3D/4D e dai digital twin. Incorporando EasyPower nel nostro portafoglio di progettazione e modellazione e nella nostra piattaforma iTwin, possiamo contribuire a far sì che i sistemi di distribuzione che alimentano le infrastrutture si adattino più facilmente ai nuovi imperativi di sostenibilità e resilienza, rendendo al contempo la garanzia di sicurezza elettrica più onnipresente, accessibile e durevole”.

Kevin Bates, CEO di EasyPower, ha dichiarato: “Siamo lieti di unirci a Bentley Systems in questo momento di svolta per l’energia elettrica nelle infrastrutture e nei digital twin dell’infrastruttura. Da quasi 40 anni, in EasyPower semplifichiamo i complessi problemi di ingegneria elettrica e aiutiamo i nostri clienti a portare a termine il lavoro con sicurezza. Il nostro scopo è sempre stato quello di rendere l’elettricità più accessibile, più affidabile e più sicura da usare. All’interno di Bentley Systems e per Bentley Systems, ora possiamo aumentare in modo sostanziale la portata di EasyPower, in tutto il mondo, in tutti i settori infrastrutturali e in tutti i cicli di vita di digital twin!”

L’acquisizione di EasyPower prevede inizialmente l’integrazione di 45 colleghi esperti in Nord America.