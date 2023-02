Sardegna, si potranno impiantare nuovi vigneti in 271 ettari

In Sardegna potranno essere impiantati nuovi vigneti in 271 ettari. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 31 marzo. La superficie massima per ogni richiesta è di 10 ettari. Le istanze potranno essere inoltrate da coloro che hanno una superficie agricola almeno pari o superiore a quella per la quale chiedono l’autorizzazione per il nuovo impianto, comunica Coldiretti Sardegna.

La superficie vitata in Sardegna è di oltre 27 mila ettari, con circa 37 mila aziende), il 56% in meno rispetto al 1984 quando gli ettari erano circa 62.500. La netta diminuzione della superficie coltivata, soprattutto tra il 1984 e il 1997, si deve principalmente alle politiche comunitarie d’incentivo agli espianti. Oltre il 50% della superficie vitata sarda – ricorda Coldiretti – è idonea alla produzione di uve Dop e Igp. Le denominazioni d’origine (attuali Dop) in Sardegna sono 18; è presente una sola Docg (quella del Vermentino di Gallura), mentre le Indicazioni Geografiche Tipiche (attuali Igp) sono 15. Il Comune con la maggior superficie vitata – secondo le elaborazioni Coldiretti Sardegna su dati Laore – è Alghero (circa 1.300 ettari). Il vitigno più coltivato è il Cannonau (poco meno di 7.500 ettari), di cui quasi il 70% (circa 5.000 ettari) nel Nuorese e Ogliastra. Il secondo vitigno è il Vermentino (meno di 5.000 ettari) coltivato prevalentemente nel nord Sardegna. Se le richieste saranno inferiori alla superficie assegnata, quella residua sarà resa disponibili per le regioni in cui la domanda è stata superiore. In caso contrario, invece, (con richieste ammissibili superiori ai 271 ettari) e non è disponibile superficie non assegnata dalle altre Regioni, ci sarà una riduzione proporzionale alle superfici richieste. Una azienda beneficiaria – ricorda Coldiretti Sardegna – potrà rinunciare all’autorizzazione, senza incorrere in sanzioni, nel caso in cui la superficie assegnata sia inferiore al 50% di quella richiesta. Una volta assegnata, il vigneto va impiantato nei successivi tre anni (e non potrà essere estirpato prima di 5 anni) pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie come l’esclusione dalle misure di sostegno dell’Ocm vino.