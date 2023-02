In arrivo cuori robotici da stampanti 3D

Ingegneri del Mit stanno lavorando per aiutare i medici a personalizzare i trattamenti a seconda della forma e della funzione del cuore dei pazienti, utilizzando cuori robotici stampati in 3D personalizzati. Il team ha sviluppato una procedura per stampare in 3D una replica morbida e flessibile del cuore di un paziente, controllando l’azione della replica per imitare l’abilità di pompare sangue del paziente. I ricercatori convertono innanzitutto le immagini mediche del cuore del paziente in un modello tridimensionale, che viene poi stampato in 3D utilizzando un inchiostro a base di polimeri. Successivamente, per imitare l’azione di pompaggio del cuore, il team ha costruito maniche simili a braccialetti per la pressione sanguigna che avvolgono il cuore e l’aorta stampati in 3D. La parte inferiore di ogni manica assomiglia a un’originale plastica a bolle. Quando la manica viene collegata a un sistema pneumatico, i ricercatori possono regolare l’aria in uscita per gonfiare in modo ritmico le bolle della manica e contrarre il cuore, imitandone l’azione di pompaggio. “Tutti i cuori sono diversi – afferma Luca Rosalia, uno studente laureato al MIT-Harvard Program in Health Sciences and Technology – ci sono enormi variazioni, soprattutto quando i pazienti sono malati. Il vantaggio del nostro sistema è che possiamo ricreare non solo la forma del cuore di un paziente, ma anche la sua funzione sia nella fisiologia che nella malattia”. Rosalia e i suoi colleghi riportano i loro risultati in uno studio apparso su Science Robotics.