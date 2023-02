In volo con Leonardo: il nuovo percorso di orientamento al lavoro del progetto STEMLab

Sostenere la costruzione del futuro delle giovani generazioni promuovendo la cultura scientifica nelle scuole: è questo lo scopo dell’iniziativa avviata in questi giorni da Leonardo (nella foto, il presidente Luciano Carta) nell’ambito di STEMLab con il nuovo programma di formazione digitale PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) “In volo con Leonardo”.

I PCTO, percorsi del Ministero dell’Istruzione resi obbligatori per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori (in sostituzione dell’“alternanza scuola lavoro”), svolgono un ruolo-chiave nell’iter scolastico formativo dei ragazzi, perché integra nel loro programma di studi una formazione specifica e già orientata alle future attività lavorative. È uno dei contributi di Leonardo allo sviluppo delle giovani generazioni, in aree di studio che rappresentano fattori chiave di competitività, crescita sostenibile e innovazione.

“In volo con Leonardo”, che prevede attività da svolgere interamente “a distanza”, introduce lo studente alle tematiche del volo e gli mette a disposizione un appassionante percorso formativo, con presentazioni, documenti, videolezioni e podcast. Dai servizi aeroportuali al mondo dei droni, dall’elettrificazione fino al volo verticale, tanti sono i temi del Percorso, che guidano lo studente nel mondo di Leonardo per conoscere i suoi prodotti e le competenze richieste per lavorare in questo settore.

L’iniziativa educativa arricchisce e amplia l’articolato progetto STEMLab di Leonardo, incentrato sulle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e l’innovazione tecnologica, ideato per promuovere la cittadinanza scientifica e il trasferimento di conoscenze dal mondo del lavoro a quello della scuola. Avviato dall’azienda nel 2021, STEMLab ha raggiunto oltre 1.600 docenti in 1.200 scuole dislocate sul territorio nazionale e coinvolto decine di migliaia di studenti, che hanno potuto accedere a risorse didattiche multimediali e partecipare ai Live Talk e alle Olimpiadi delle STEM.