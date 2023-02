Interpump acquisisce Indoshell Automotive System India

Interpump Group annuncia l’acquisizione dell’85% del capitale della Società Indoshell Automotive System India. La società appartiene a Indoshell Mould Limited, gruppo indiano specializzato nella fusione di metalli ferrosi e no (ghisa e alluminio), e nel 2023 si stima possa raggiungere una produzione di circa 8.000 tonnellate con un conseguente fatturato stimato di circa 12 milioni di euro e un Mol di circa 2 milioni di Euro. Il valore dell’operazione è stato fissato in circa 8 milioni di Euro e sono stati definiti i meccanismi di “put and call” con un prezzo già determinato attraverso i quali, a partire da aprile 2027, Interpump Group potrà acquisire da Indoshell Mould Limited il rimanente 15%.

Fulvio Montipò, nella foto, presidente di Interpump Group, commenta: “Attraverso questa operazione il gruppo rafforza la propria capacità di autonomia e approvvigionamento delle fusioni, fondamentale nel settore “valvole” e importante per molti altri settori operativi. Una operazione, questa, strategicamente molto più importante della sua cifra economica”.