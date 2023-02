Avon rinnova la propria collaborazione con Show Reel Agency: nuova campagna di Influencer Marketing “Avon On Stage” e apertura del primo pop-up store del brand in Italia

Show Reel Agency, la content agency di Show Reel Media Group specializzata nello sviluppo di progetti di branded content e influencer marketing, firma per il secondo anno consecutivo la content strategy di Avon e sviluppa la campagna di influencer marketing “Avon On Stage”. In occasione del lancio dell’innovativo rossetto HYDRAMATIC MATTE, il 1° rossetto mat al mondo con un cuore idratante di acido ialuronico, è stato, inoltre, inaugurato il primo pop-up store a Milano del brand.

Avon, azienda leader mondiale nel settore beauty nel canale della vendita diretta di prodotti cosmetici, parte del gruppo Natura & Co., negli ultimi anni ha accelerato la sua innovazione attuando una vera e propria digital transformation delle attività e della forza vendita grazie all’implementazione di strumenti, app e piattaforme on-line, allargando ancora di più la fetta dei propri clienti verso le più giovani generazioni.

Con una strategia aziendale volta alla omnicanalità che ha come obiettivo rafforzare non solo la visibilità ma anche la reputation e consideration del brand, nel 2022 Avon si è affidata a Show Reel Agency per la realizzazione di una campagna di content strategy e influencer marketing articolata in due fasi: nella prima, “The Avon Show”, sono state mostrate le diverse anime di Avon con attivazioni trasversali dal beauty al lifestyle; nella seconda, con “The Avon Lab”, è stato mostrato il dietro le quinte relativo alle formulazioni per spiegare il valore e la premiumness dei prodotti, tramite l’attivazione di talent beauty.

Per promuovere la cosiddetta Avon Democratising Beauty, ovvero la qualità dei prodotti Avon ma dal prezzo accessibile a tutti, e con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con le community avviato lo scorso anno, nel 2023 Show Reel Agency ha sviluppato una campagna attorno al concept “Avon On Stage” che, insieme agli influencer, ‘porta sul palcoscenico’ i prodotti stessi del brand.

La campagna coinvolge un mix di volti autorevoli in ambito make-up con tone of voice molto diversi fra loro, ma caratterizzati dalla capacità di dialogare con una community di follower giovani e non solo (18-35 anni) e di contestualizzare il prodotto all’interno della loro quotidianità. L’Avon Squad 2023 comprende: Christian Manzoni (56 mila follower su Instagram e 68 mila su TikTok), Gloria Schito (275 mila Instagram, 918 milaTikTok), Eugenia Longo, (37 mila Instagram, 31 mila TikTok) Debora Fulli (131 mila Instagram, 167 mila TikTok), Gaia Visco Gilardi (191 milaInstagram, 160 mila Tiktok), Alice Venturi (348 mila Instagram, 48 mila TikTok), Sinister (165 mila Instagram, 645 mila TikTok), Adriana Spink (453 mila Instagram, 603 mila TikTok).

Il calendario editoriale del brand mescola contenuti provenienti dai canali dei talent attivati e contenuti che vivranno sul canale di Avon, con un mix di formati (reel, Instagram stories), che contribuiscono sia a creare awareness e a costruire lo storytelling, sia a portare gli utenti al sito e generare conversioni.

Show Reel Agency, in occasione del lancio dell’innovativo rossetto HYDRAMATIC MATTE, ha inoltre progettato e realizzato il primo pop-up store del brand a Milano, aperto dal 15 al 19 febbraio in Corso Garibaldi 73. Uno spazio di circa 60 mq, il cui interno è stato caratterizzato da un set up d’impatto, glam ed esperienziale, accompagnato da elementi d’arredo che hanno ripreso le 15 seducenti e vibranti tonalità del nuovo rossetto: dal nude al rosa peonia, fino al rosso rubino. All’interno del temporary store, i clienti hanno potuto scoprire il nuovo rossetto, acquistare i prodotti Avon direttamente dal sito e-commerce e vivere una customer experience attraverso la consulenza gratuita di un’esperta di armocromia e di una make up artist professionista. Il pop-up store, nell’arco dei cinque giorni, ha accolto diversi influencer e content creator – tra cui Christian Manzoni, Eugenia Longo, Gloria Schito – che hanno raccontato alle proprie community la loro esperienza al pop-up store. L’affluenza allo spazio è stata un successo: è stato, infatti, visitato da oltre 650 persone nei 5 giorni di apertura al pubblico.

Nel corso dei prossimi mesi gli utenti potranno, inoltre, beneficiare di live shopping experience grazie all’attivazione di talent che, insieme a una beauty expert Avon, intratterranno in live l’audience tramite piattaforma proprietaria presentando le caratteristiche dei prodotti e mostrandone, quando possibile, l’applicazione. Nel mentre, la community potrà acquistare live il prodotto tramite piattaforma.

“Siamo molto felici della rinnovata fiducia in noi da parte di Avon, un brand storico e con un solido posizionamento nel mondo della vendita diretta, che si sta ora aprendo a nuovi canali e nuovi pubblici. Lo scorso anno abbiamo iniziato insieme un percorso che ha permesso al brand di rivolgersi alle nuove generazioni per far loro conoscere la qualità e l’accessibilità dei loro prodotti”. Afferma Luca Alzati, CEO di Show Reel Agency, che aggiunge “Con questo nuovo progetto, ci poniamo come obiettivo far diventare Show Reel Agency un partner sempre più strategico per accompagnare Avon nella sua evoluzione grazie all’Influencer Marketing, un asset che si sta rivelando sempre più efficace per costruire un racconto e un legame tra brand e community”.