Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital acquisiscono da Siparex una partecipazione in HNH Hospitality, uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia

Fondo Italiano d’Investimento SGR ed Eulero Capital hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale di HNH Hospitality, acquisendo una partecipazione azionaria dai fondi Siparex.

HNH Hospitality, nato nel 1999 su iniziativa della famiglia Boccato, è uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle. La Società gestisce 16 strutture, di cui 13 nelle principali città italiane, in franchising con le maggiori catene alberghiere internazionali (Hilton, IHG, Accor e Best Western) e, negli anni, con importanti player istituzionali attivi nel settore del Real Estate italiano (Allianz, Generali, Castello, Reale Immobili, Gruppo Borletti) oltre a 3 resort turistici di grande successo in Veneto, Sicilia e Sardegna, gestiti con il marchio proprietario Almar. HNH Hospitality ha chiuso l’esercizio fiscale 2022 con un fatturato pari a 71,4 Milioni di euro e stima per l’esercizio in corso, anche grazie alla recente acquisizione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, di superare quota 100 milioni di euro.

L’operazione, che per Fondo Italiano ed Eulero Capital rappresenta l’ingresso in un settore particolarmente strategico per il Paese come quello del turismo, ha l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita già intrapreso dalla Società. HNH Hospitality rappresenta la piattaforma ideale per implementare un ambizioso progetto di consolidamento e valorizzazione nel business della gestione alberghiera in Italia, oggi caratterizzato da un’elevata frammentazione di mercato e da interessanti prospettive di crescita, che potrà progredire nella transizione verso modelli industriali sempre più allineati al contesto internazionale.

Con questa acquisizione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, Fondo Italiano conferma la volontà di intensificare i percorsi di partnership con altri attori del private capital italiano, a sostegno della Piccola e Media Impresa nazionale. Con Eulero Capital, operatore con un primario network finanziario-imprenditoriale e focalizzato sui progetti di sviluppo e di aggregazione, supporterà la famiglia Boccato, azionista di maggioranza di HNH Hospitality, l’Amministratore Delegato Luca Boccato e il management team nell’ulteriore sviluppo del Gruppo, dando così continuità a una storia di successo. Fondo Italiano ed Eulero Capital con questa operazione subentrano ai fondi Siparex, che avevano investito nella società principalmente attraverso un aumento di capitale nel 2017.

HNH Hospitality negli ultimi anni ha dimostrato un’eccellente capacità di affrontare e superare le contingenze negative dovute alla pandemia Covid-19, acquisendo negli ultimi 4 anni la gestione di 9 nuove importanti strutture alberghiere, di cui una, il Timi Ama di Villasimius, proprio a inizio 2023. Il tutto accompagnato da una significativa attenzione alle tematiche ESG che rivestono un ruolo centrale nelle scelte strategiche di HNH.

“Sono molto soddisfatto dell’ingresso nel capitale di Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Questa nuova partnership ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere – ha commentato Luca Boccato, AD di HNH Hospitality – Ringrazio Siparex, con i partner Tomaso Barbini e Andrea Gianola, per il costante supporto alla crescita di HNH Hospitality in questi sei anni, periodo nel quale il Gruppo ha raddoppiato il numero di alberghi gestiti e quasi triplicato la cifra d’affari, pur nel contesto non semplicissimo del Covid, dimostrando grande solidità e peculiare resilienza”.

Gianpaolo Di Dio, Chief Investment Officer di Fondo Italiano d’Investimento ha commentato così: “L’investimento in HNH Hospitality segna l’ingresso di Fondo Italiano nel turismo, uno dei settori strategici prioritari identificati dal Piano Industriale 2022-2025, in cui l’Italia ha le potenzialità per esprimere una leadership di assoluta eccellenza. Siamo orgogliosi di affiancarci ad un imprenditore, Luca Boccato, che ha saputo orientarsi in maniera visionaria nel proprio business e di progredire, insieme, verso le nuove ambizioni di crescita di HNH”.

Gianfranco Burei, co-Amministratore Delegato di Eulero Capital ha aggiunto: “Conosciamo HNH Hospitality e la famiglia Boccato da molto tempo. Abbiamo scelto e desiderato con grande determinazione di entrare nel capitale di HNH, operatore di eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano dell’ospitalità con una chiara mission basata su qualità, innovazione e creazione di valore per i suoi stakeholder. Sarà nostro impegno quotidiano sostenere HNH nei suoi piani di crescita futura, in linea con il modello innovativo di Eulero Capital”.

Tomaso Barbini, Partner di Siparex/Insec ha commentato: “L’investimento in HNH è stato un grandissimo successo per Siparex ed è motivo di orgoglio avere affiancato in questi anni, non sempre facili, la famiglia Boccato, di cui ammiriamo la coesione e l’etica del lavoro che ha loro permesso di affermarsi come il gruppo più dinamico e di maggiore successo nel panorama dell’hotellerie in Italia. Auguriamo a Luca e alla sua famiglia di continuare il percorso intrapreso, sicuri che i nuovi soci siano in grado di supportarli nella prossima fase del loro sviluppo”.

Nell’ambito dell’operazione, Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital sono state assistite da: LMCR (per gli aspetti legali), EY (per le tematiche di business, contabili, e fiscali), Lincoln International (in qualità di advisor finanziario), ERM (in ambito ESG) e Marsh (in ambito assicurativo). I fondi Siparex sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di advisorfinanziario e da Rucellai & Raffaelli per gli aspetti legali. HNH Hospitality si è avvalsa dell’assistenza di Orrick Italia in qualità di consulente legale.