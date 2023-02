Emirati Arabi, il ministero dell’Istruzione vuole eliminare l’analfabetismo digitale

Il ministero dell’Istruzione degli Emirati Arabi ha firmato un memorandum d’intesa con la Code.org per espandere l’istruzione informatica nel Paese. Tra gli obiettivi l’eliminazione dell’analfabetismo digitale e l’espansione dell’educazione informatica verso tutti i cittadini degli Emirati Arabi Uniti. Secondo il ministro dell’Istruzione Ahmad Belhoul Al Falasi, nella foto, questi temi rappresentato gli obiettivi chiave del ministero, sottolineando l’impegno a “includere l’informatica in tutte le fasi educative, dalla scuola materna in poi, per affinare le capacità di pensiero degli studenti”. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro dell’Istruzione, ha partecipato alla cerimonia della firma insieme ad alti funzionari di entrambe le parti, tra questi Mohamed Ebrahim Almualla, ceo e fondatore di Code.org. Tra gli obiettivi, quello di “migliorare le capacità digitali degli insegnanti per contribuire efficacemente alla costruzione di una società consapevole e per qualificare la generazione di oggi per soddisfare le esigenze attuali e future del mercato del lavoro”.

“È fondamentale modernizzare il curriculum dell’istruzione primaria e secondaria, per includere l’informatica e l’intelligenza artificiale, per preparare la prossima generazione alle competenze fondamentali di domani”, ha intanto precisato Hadi Partovi. La collaborazione si concentrerà su quattro aspetti della promozione dell’educazione informatica nel Paese. Questi includono la sensibilizzazione sull’importanza dell’informatica tra studenti, insegnanti, genitori e vari gruppi sociali; fornire le risorse e il curriculum pertinenti con contenuti in lingua araba; formare gli insegnanti all’insegnamento dell’informatica, oltre a dedicare del tempo all’informatica durante e dopo l’orario scolastico.