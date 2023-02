Covivio, utile netto ricorrente di 430 mln

Il gruppo immobiliare Covivio (nella foto, l’a. d. Christophe Kullmann) ha chiuso il 2022 con un utile netto ricorrente di 430 milioni di euro, in crescita del 5%. Alla prossima assemblea sarà proposta la distribuzione di un dividendo di 3,75 euro per azione, invariato sul 2021, con un pay out ratio dell’82%. Sarà proposta anche l’opzione di pagamento in azioni, ottenendo così una riduzione dell’indebitamento netto fino a 350 milioni di euro; gli azionisti istituzionali partecipanti al cda, che contano per il 51% del capitale, hanno già scelto questa opzione.

Tra gli altri dati di bilancio, i ricavi consolidati ammontano a 968 milioni di euro, di cui 633 di pertinenza del gruppo, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente e del 12,7% a perimetro costante. Con un patrimonio pari a 26 miliardi di euro (17 miliardi la quota di pertinenza), il gruppo ha registrato nel 2022 485 milioni di euro di nuovi accordi vincolanti di vendita firmati al di sopra dei valori del 2021 e 711 milioni di euro di vendite realizzate.

Covivio si è posta l’obiettivo di raggiungere 1,5 miliardi di euro di vendite entro la fine del 2024, mentre per il 2023 l’obiettivo di utile netto ricorrente è di 410 milioni di euro.