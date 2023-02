L’olio toscano conquista il mondo

(di Tiziano Rapanà) Olio e mi pare ci sia poco da dire. Alimento origine della cultura culinaria nostrana. Da lì parte tutto, preludio alla creatività. Da lì parte tutto, dal ragù alla pizza. Emozioni in movimento che vanno di tavola in tavola e mai si è grati all’olio per quello che dà al mondo. Con 41 milioni di euro di prodotto esportato all’estero (il dato è il crescita, si parla di un aumento di 8 milioni di euro) secondo l’ultimo rapporto Qualivita-Ismea 2022 l’olio Toscano IGP è il primo olio di qualità italiano, il più famoso ed apprezzato ed anche per questo uno dei prodotti dell’agroalimentare made in Italy. Bramato è dunque oggetto della smania di volerlo contraffare. Gli occhi cattivi mettono mano all’ingegno italico, ma i solerti custodi dell’olio toscano sono lì pronti a difendere il prodotto da ogni insidia. Il successo dell’olio è stato al centro del discorso del presidente del Consorzio Toscano IGP, Fabrizio Filippi in occasione dell’appuntamento promosso con Coldiretti Toscana, Consorzio Toscano IGP e Unaprol nell’ambito di Taste, il salone del gusto organizzato da Pitti Immagine sul fenomeno dell’italian souding. Con 8 mila operatori, tra produttori e trasformatori, su 23.160 totali a livello nazionale e 7 milioni di piante iscritte, il Consorzio di Tutela del Toscano IGP è la più importante realtà olivicola consortile. Il presidente non ha dubbi: “L’interesse per l’olio toscano è in crescita. Siamo arrivati ad esportare il 60% di prodotto certificato IGP, più del 40% negli Stati Uniti. Per il consumatore straniero è più difficile difendersi dalle contraffazioni perché in alcuni paesi non ci sono accordi bilaterali, regolamenti o controlli. Per alzare il livello di protezione dai tentativi di contraffazione negli Stati Uniti dopo un lungo percorso legale siamo riusciti a registrare anche il processo di certificazione. La tutela non si limita più e soltanto a quella del marchio di impresa, che già avevamo ottenuto, ma anche come il nostro olio viene prodotto nel rispetto del disciplinare. Questo ci consentirà di avere maggiore capacità di difesa nei confronti di chiunque utilizzerà falsamente ed impropriamente il brand Toscano IGP sia dal punto di vista figurativo che evocativo. L’Italian Sounding è un grande danno per le imprese ma che paradossalmente certifica la grande voglia di Toscana nel mondo”.

