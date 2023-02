Orrick, Finance Italy group riceve il premio “Team of the year”

Orrick rende noto che nel corso della serata di gala dei Legalcommunity Finance Awards 2023, il Finance Italy group dello studio ha ricevuto il premio come “Team of the year” per la categoria NPLs.

Il riconoscimento è il frutto del lavoro di squadra che, in particolar modo nel corso del 2022, si è distinto nel portare a termine le più rilevanti operazioni di cartolarizzazione sul mercato domestico ed europeo. Orrick infatti nel 2022 ha assistito BCC Banca Iccrea nella cartolarizzazione di NPLs del valore di 650 milioni di euro, Piraeus Bank e gli arranger nella cartolarizzazione di NPLs del valore di 550 milioni di euro, le banche cedenti nel contesto della cartolarizzazione di crediti in sofferenza per 545 milioni di euro promossa dalla Luigi Luzzatti, società consortile che raggruppa 19 Banche popolari territoriali, e Banca BPER nell’accordo con Gruppo Gardant per la gestione di oltre 2,5 miliardi di euro di crediti deteriorati del Gruppo BPER Banca.

“Siamo entusiasti che il mercato abbia voluto assegnare questo prestigioso tributo al nostro team finance che fin dagli esordi ha compiuto un percorso di alta specializzazione con l’obiettivo di contribuire a rendere la cartolarizzazione uno strumento fondamentale per la valorizzazione e cessione delle non performing exposure” commenta Patrizio Messina, nella foto, Senior Partner Europe di Orrick.

